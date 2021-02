Vivino: l’app danoise dédiée au vin lève 155 millions de dollars auprès de Kinnevik, Sprints Capital et Creandum

Vivino, la première application dédiée à la communauté oenophile et au vin, a annoncé mercredi avoir levé 155 millions de dollars (128 millions d’euros) pour améliorer sa technologie et se renforcer à l’international. Créée en 2010 à Copenhague, Vivino revendique désormais près de 50 millions d’utilisateurs et référence quelque 13 millions de crus. L’application permet aux utilisateurs d’obtenir des informations sur une bouteille après en avoir scanné l’étiquette avec leur téléphone, et propose aussi des recommandations et une place de marché.

Cette levée a été menée par les fonds Kinnevik, Sprints Capital et Creandum, et porte le total des fonds levés par l’entreprise à 221 millions de dollars. Elle permettra à Vivino « d’améliorer sa technologie et son intelligence artificielle afin de créer de meilleures recommandations encore plus personnalisées », selon un communiqué de la banque d’affaire GP Bullhound qui a participé au tour de table à hauteur de 19 millions de dollars.

L’application, dont le siège est situé à San Francisco (Californie), « va également se concentrer sur certains marchés présentant le plus grand potentiel de croissance, notamment les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et le Portugal », selon ce communiqué. Le fondateur de l’entreprise Heini Zachariassen, cité dans le communiqué, souhaite enfin « élargir les partenariats industriels en attirant davantage de commerçants et de cave sur notre place de marché ».

AFP