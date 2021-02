[Silicon Carne] Le Seed Boom!

Alors pourquoi les montants levés continuent-ils d’augmenter malgré la crise ? Est-ce que l’on rentre dans les 30 glorieuses de la Tech et constate-t-on le même phénomène en Europe ?

Quand le COVID a débuté il y a déjà presqu’un an, tout le monde s’attendait à ce que l’investissement Early Stage en prenne un coup. Beaucoup pensaient alors que le temps du high-burn / high-growth et des levées de fonds disproportionnées était révolu. Back to Basics qu’on entendait ! Les VCs allaient enfin reprendre le pouvoir sur les entrepreneurs et tout allait redevenir comme dans le bon vieux temps. L’époque où on avait pas besoin de se battre pour faire un deal, l’époque du petit meurtre entre amis, l’époque où être VCs c’était facile et peinard…

Oui bon ben çà c’est pas passé comme prévu…

