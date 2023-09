Smart business, BIG impact, avec Vincent Ducrey, co fondateur et Président du HUB INSTITUTE

Voici un aperçu des intervenants et des sujets clés qui seront abordés lors de cet événement incontournable

La Passion des Fans et la Transformation en Clients Engagés

La journée débutera par une discussion sur la manière dont les marques peuvent transformer les fans en clients engagés. À l’ère où la frontière entre le monde réel et virtuel s’estompe, les intervenants, Melissa Simoni de Twitch Ads et Lorelei Schirar de Universal Pictures International France, expliqueront comment exploiter la passion des fans pour en faire des clients fidèles et enthousiastes.

L’Évolution d’Aroma-Zone tout en Restant Fidèle à Ses Valeurs

Nicolas Borgis d’Epam et Delphine Stey d’Aroma-Zone partageront leurs insights sur la façon dont Aroma-Zone, une pépite française des soins naturels et de l’aromathérapie, a réussi à s’étendre à l’international tout en restant fidèle à ses valeurs. Ils exploreront les clés du replatforming au service d’une expérience de marque renouvelée.

La Nécessité d’Innovation et d’Agilité dans un Monde en Évolution

Dans un environnement économique en constante évolution, Vesna Cosich de Braze et Julien Leblanc de Highspot parleront de l’importance de repenser les stratégies commerciales et de favoriser une collaboration efficace pour optimiser les résultats et rationaliser les coûts. Ils discuteront de la manière dont les entreprises peuvent recentrer leur stratégie pour atteindre une performance homogène tout en offrant une expérience hyper personnalisée.

E-commerce et la Tendance du Click, Mortar and Platform

Olivier Theulle de Fnac-Darty et Fabien Versavau de Rakuten France exploreront la tendance émergente du « click, mortar and platform » qui implique des alliances entre les retailers omnicanaux et les plateformes e-commerce pour créer de la valeur pour les clients et viser une croissance pérenne.

L’IA au Service de la Mobilité Durable

Anne Pruvot de SNCF Connect & Tech mettra en lumière l’importance de l’agilité et de l’innovation pour répondre aux attentes changeantes en matière de mobilité durable, en proposant des services plus réactifs, sur-mesure et responsables.

L’Expérience Client à l’Ère de l’IA

Virginie Le Lièvre de HubSpot abordera le défi que représentent les consommateurs aux attentes parfois contradictoires, et comment maintenir une performance commerciale optimale à l’ère de l’instabilité.

L’IA au Service de la Croissance

Pierric Duthoit de Meta discutera du rôle de l’IA dans la croissance des entreprises, en particulier dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus axés sur le contrôle de leurs données et de leurs dépenses.

Modernisation et Innovation dans le Commerce

Marie Cheval de Carmila expliquera comment l’offre commerciale peut stimuler le renouveau du commerce, et comment les entreprises doivent s’adapter aux défis du marché.

La Vision de l’Entreprise à Long Terme

Guillaume Lachenal de Miliboo partagera son expérience sur la création et la croissance de Miliboo, et comment l’entreprise maintient le cap dans un contexte perturbé.

IA Générative et Data pour la Performance

Jean-Come Renaudin de Schneider Electric parlera de la manière dont l’IA générative est utilisée pour améliorer l’efficacité opérationnelle et stimuler l’innovation à grande échelle.

Optimisation de l’Expérience Client grâce à CDP et IA

Marine Desgranges de Treasure Data discutera de l’augmentation de la connaissance client grâce à des données enrichies et de la personnalisation avancée.

IA Générative : Révolution ou Effet de Mode ?

Geoffrey Huber de Groupe Seb, Antoine Pourron de Groupe Seb et Charles Letaillieur de Converteo examineront l’impact potentiel des IA génératives sur leur business.

Conversations Guidées par l’IA

Christian Ward de Yext expliquera comment l’IA peut transformer les interactions avec les consommateurs et créer des conversations enrichissantes.

Utilisation de la Data pour la Valeur

Ouassima Zakraoui de Renault France et Bertrand de la Selle de Equancy discuteront de la façon dont Renault utilise la data pour passer du volume à la valeur.

Connecter avec les Consommateurs dans une Économie Turbulente

Emily du Luart de SheerID et François Rychlewski de SheerID exploreront les défis et opportunités de la connexion avec les consommateurs dans une économie incertaine.

Transformation et Innovation

Maurice Levy de Publicis Groupe partagera son expérience de la transformation et de l’innovation au sein de Publicis Groupe, ainsi que les projets futurs pour VivaTech, Escalator et YourArt.

De l’Indifférence à l’Engagement

Hamza Kourimate de Dailymotion Advertising expliquera comment captiver et maintenir l’attention des audiences.

Mesure de l’Attention Publicitaire

Noémy Tur de WeTransfer Advertising parlera de la nouvelle métrique « attention publicitaire » et de son impact.

Transformation Numérique à l’Ère de l’IA

James Murray de Microsoft Advertising discutera de la transformation numérique dans l’ère de l’IA.

Marketing Frugal pour Maximiser l’Impact

Adrien Seugé de L’Oréal, Stéphane Grenier d’Amazon Ads et Arnaud Lauga de Performics exploreront la mesure de l’efficacité des campagnes et la façon dont ces indicateurs permettent aux marques de maximiser l’efficacité marketing et générer de l’impact.

Adaptation du Crédit à la Consommation aux Crises Actuelles

Vincent Sussfeld de BNP Paribas Personnal Finance discutera de la manière dont le secteur du crédit à la consommation s’adapte aux défis économiques actuels.