BPI FRANCE, AMAZON, CONTENTSQUARE x HEAP… Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

BREAKING NEWS:

↘ Cyberattaque contre la diplomatie amĂ©ricaine : Environ 60.000 courriers Ă©lectroniques liĂ©s Ă la diplomatie amĂ©ricaine ont Ă©tĂ© compromis lors d’une cyberattaque survenue en juillet, suspectĂ©e d’ĂȘtre d’origine chinoise. Le dĂ©partement d’État est parmi les principales cibles de cette attaque, selon une dĂ©claration de son porte-parole jeudi.

↗ Licenciement de livreurs Uber Eats annulĂ© Ă Milan : Un tribunal milanais a dĂ©cidĂ© jeudi de l’annulation du licenciement de 4.000 livreurs travaillant pour Uber Eats en Italie. La raison Ă©voquĂ©e est le manque de consultation appropriĂ©e des syndicats par la plateforme de livraison avant la prise de cette dĂ©cision cet Ă©tĂ©. L’information a Ă©tĂ© confirmĂ©e par les syndicats concernĂ©s.

↗ Coursiers d’une plateforme de livraison : Le statut de salariĂ© rĂ©examinĂ© : La Cour de cassation a annulĂ© mercredi un jugement qui refusait d’accorder le statut de salariĂ© Ă deux coursiers travaillant pour une plateforme de livraison. L’affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e en justice pour ĂȘtre rĂ©Ă©tudiĂ©e. L’information a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e jeudi par l’avocat reprĂ©sentant les livreurs.

↘ Epic Games annonce d’importants licenciements : Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a annoncĂ© que l’entreprise prĂ©voyait de licencier prĂšs de 830 de ses employĂ©s, ce qui reprĂ©sente 16% de ses effectifs totaux.

↗ Google offre une option aux Ă©diteurs pour Ă©viter l’entraĂźnement de ses modĂšles d’IA avec leurs donnĂ©es : Google permet dĂ©sormais aux Ă©diteurs d’utiliser un indicateur robots.txt pour refuser que l’entreprise utilise leurs donnĂ©es pour former ses modĂšles d’intelligence artificielle. Cependant, leurs contenus resteront accessibles via Google Search.

↗ Linda Yaccarino va rencontrer les banques suite Ă la prise de contrĂŽle de X par Elon Musk : Le 5 octobre, Linda Yaccarino prĂ©voit de rencontrer les reprĂ©sentants des sept banques qui ont financĂ© l’acquisition de X par Elon Musk. L’objectif de la rĂ©union est de prĂ©senter ses stratĂ©gies pour redynamiser la sociĂ©tĂ©.

↘ Perquisition Ă l’aube par l’AutoritĂ© de la concurrence dans le secteur des cartes graphiques : Suite Ă l’autorisation d’un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, les services d’investigation de l’AutoritĂ© de la concurrence ont effectuĂ© une perquisition Ă l’aube dans les locaux de NVIDIA soupçonnĂ©e d’avoir mis en Ɠuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des cartes graphiques.

Cela s’inscrit dans le cadre de l’attention portĂ©e au cloud par l’AutoritĂ© de la concurrence, qui a fait l’objet d’un avis sur la concurrence dans son secteur publiĂ© le 29 juin 2023.

↗ Serve Robotics collabore avec le LAPD pour une enquĂȘte criminelle : Serve Robotics, utilisĂ© par Uber Eats Ă Los Angeles, a transmis au LAPD une vidĂ©o filmĂ©e par l’un de ses robots de livraison de nourriture dans le cadre d’une enquĂȘte criminelle.

↗ AMAZON envisagerait de changer d’agence pour ses achats mĂ©dia. En 2022, la sociĂ©tĂ© a dĂ©pensĂ© environ 20 milliards de dollars en publicitĂ©, un record dans le secteur. IPG Mediabrands est l’acheteur mĂ©dia mondial d’Amazon depuis 2017. Une opportunitĂ© trĂšs convoitĂ©e par de nombreuses agences qui lorgnent sur ce contrat exceptionnel.

↘ SĂ©bastien Raoult, extradĂ© du Maroc vers les USA en dĂ©but d’annĂ©e, a reconnu sa culpabilitĂ© pour escroquerie informatique et usurpation d’identitĂ© aggravĂ©e, et passera au tribunal le 11 janvier. MalgrĂ© neuf accusations portĂ©es contre lui et ayant initialement plaidĂ© non coupable Ă Seattle aprĂšs son extradition, il a changĂ© de stratĂ©gie. «SĂ©bastien plaide maintenant coupable», a confirmĂ© son pĂšre, Paul Raoult, Ă Paris. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise devant un tribunal fĂ©dĂ©ral de Seattle. L’accord signĂ© stipule l’abandon de sept autres accusations. Les peines encourues pour les dĂ©lits reconnus sont de jusqu’Ă 27 ans pour l’escroquerie informatique et d’au moins deux ans pour l’usurpation d’identitĂ© aggravĂ©e.

↘ 200 EmployĂ©s de BPI FRANCE au coeur d’une enquĂšte sur le fonds commun de placement BE1. Une enquĂȘte sur une prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts a Ă©tĂ© lancĂ©e suite Ă un signalement de la Cour des comptes concernant un fonds d’investissement de Bpifrance qui a profitĂ© Ă 200 de ses employĂ©s. Ouverte le 21 juillet par le parquet national financier et confiĂ©e Ă l’Office anti-corruption, cette investigation fait suite Ă des rĂ©vĂ©lations du magazine Marianne. Tout en confirmant l’enquĂȘte, Bpifrance dĂ©clare avoir agi en toute transparence et maintient que la souscription du produit d’Ă©pargne par ses employĂ©s est licite.

Combien de fois vous ĂȘtes vous dit: que de temps perdu Ă rĂ©cupĂ©rer telle ou telle information dissĂ©minĂ©e dans des interfaces complexes. Autant d’heures que vous pourriez mieux utiliser dans votre agenda quotidien, que vous soyez entrepreneur, dirigeants ou encore directeur financier.

C’est Ă vous que s’adresse PENNYLANE en rassemblant au mĂȘme endroit tous les outils et intĂ©grations pour gĂ©rer vos dĂ©penses, votre facturation, votre trĂ©sorerie ainsi que votre comptabilitĂ©, un vĂ©ritable dashboard intelligent, que nous vous invitons Ă dĂ©couvrir en cliquant ici

ENFLAME, un fabricant de puces AI basĂ© Ă Shanghai, a levĂ© environ 273,7 millions de dollars lors d’un tour de financement de sĂ©rie D. Parmi les investisseurs figurent les fonds de Shanghai International Group, un opĂ©rateur de capitaux d’État, ainsi que Tencent, Meitu et d’autres.

TRANSFR, une startup basĂ©e Ă New York spĂ©cialisĂ©e dans la vente d’outils VR pour la formation et le dĂ©veloppement de carriĂšre, a levĂ© 40 millions de dollars lors d’un tour de financement de sĂ©rie C dirigĂ© par ABS Capital. Avec cette nouvelle levĂ©e, le financement total de l’entreprise s’Ă©lĂšve Ă 90 millions de dollars.

ALPHASENSE, une startup basĂ©e Ă New York spĂ©cialisĂ©e dans l’intelligence de marchĂ©, a levĂ© 150 millions de dollars lors d’un tour de financement de sĂ©rie E, valorisant l’entreprise Ă 2,5 milliards de dollars. Ce tour a Ă©tĂ© dirigĂ© par Bond. Cela survient aprĂšs que la startup a levĂ© 100 millions de dollars en avril 2023 Ă une valorisation de 1,8 milliard de dollars.

La startup spĂ©cialisĂ©e en cybersĂ©curitĂ© NEXUSFLOW a levĂ© 10,6 millions de dollars dans une opĂ©ration menĂ©e par Point72 Ventures LP. FondĂ©e par les experts en IA Jiantao Jiao, Kurt Keutzer et Jian Zhang, Nexusflow se concentre sur l’utilisation de l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative pour renforcer les produits de sĂ©curitĂ©. Fusion Fund LLC et d’autres investisseurs ont Ă©galement contribuĂ© au financement.

