Snap poursuit ses ambitions dans les technologies vocales avec une nouvelle acquisition

Après l’acquisition de la startup israélienne Voca.ai début novembre, le groupe Snap rachète l’application britannique Voisey, spécialisée dans les filtres vocaux. Le propriétaire de l’application Snapchat, qui a notamment lancé sa fonctionnalité « Sounds » en octobre dernier, semble vouloir miser davantage sur les technologies vocales.

Contrer TikTok?

Lancé en 2018 par Oliver Barnes, Dag Langfoss-Håland, Pal Wagtskjold-Myran et Erlend Drevdal Hausken, Voisey développe une solution permettant de créer de courtes vidéos musicales, en superposant sa voix avec des chansons. Ces filtres audio s’harmonisent automatiquement avec la voix des utilisateurs. Pour se différencier de la très populaire application TikTok, Voisey offre à ses utilisateurs une large gamme d’effets vocaux, y compris l’Auto-Tune, qui permet aux utilisateurs de créer des contenus originaux, tandis que l’application chinoise n’est pas particulièrement axée sur la création de contenus musicaux originaux.

Avec cette acquisition, Snap pourrait une nouvelle fois faire preuve d’innovation parmi ses concurrents. Le groupe était déjà un pionnier des filtres photos et vidéos, ainsi que des stories que la plupart des réseaux sociaux ont repris, de Facebook à Instagram en passant par LinkedIn (Microsoft), et plus récemment Twitter avec ses « fleets ».

Cependant, ce rachat n’a été commenté ni par Snap ni par Voisey. L’intention du réseau social ainsi que le montant de la transaction restent inconnus. On sait que depuis son lancement, Voisey a levé près de 2 millions de dollars. Le média Business Insider a par ailleurs noté que Voisey avait changé son adresse pour celle de Snap et que les quatre fondateurs avaient quitté leurs postes de directeurs le 21 octobre.