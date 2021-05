Sony veut miser 15 milliards d’euros dans le divertissement et le jeu vidéo sur 3 ans

Le géant japonais de l’électronique Sony a annoncé mercredi prévoir des « investissements stratégiques » à hauteur de 2 000 milliards de yens (15 milliards d’euros) dans les trois prochaines années, surtout dans ses segments dans l’industrie du divertissement comme le jeu vidéo. Ces investissements devraient être réalisés à partir de l’exercice en cours 2021/22 (démarré le 1er avril) jusqu’au 31 mars 2024, a précisé Sony dans un communiqué à l’occasion de la présentation de sa stratégie de moyen terme.

Sony cherche prioritairement à développer ses propriétés intellectuelles et ses activités touchant directement les consommateurs (jeu vidéo, musique, streaming vidéo, cinéma…), en particulier en dopant ses plateformes en ligne et communautés associées, ainsi que son offre de jeux mobiles. Cette politique s’inscrit ainsi dans la continuité de la stratégie du groupe ces dernières années: Sony a racheté ou pris des parts dans des studios de jeu vidéo (Insomniac, Epic Games), acquis à 100% la maison d’édition musicale EMI Music et il est en train de racheter Crunchyroll, plateforme de streaming spécialisée dans l’animation japonaise.

Il a aussi récemment investi dans Discord, application de discussions très populaire chez les joueurs, qu’il veut intégrer dès l’an prochain à son réseau PlayStation Network. Sony a également cité mercredi l’énorme succès actuel de son film d’animation « Demon Slayer », dont une adaptation en jeu vidéo doit sortir prochainement: « Demon Slayer est un exemple du déploiement de toutes les diverses activités de Sony pour maximiser la valeur de la propriété intellectuelle » d’une oeuvre, a-t-il commenté. Le groupe compte directement toucher à terme 1 milliard de personnes avec ses contenus de divertissement, contre environ 160 millions actuellement.

Une « vision » et non d’un objectif à atteindre dans un délai imparti

Cependant il s’agit là d’une « vision » et non d’un objectif à atteindre dans un délai imparti, a précisé son PDG Kenichiro Yoshida lors d’une conférence de presse en ligne. Sony va par ailleurs continuer à investir dans les technologies, notamment dans les capteurs d’image, avec lesquels il compte jouer un rôle important dans la mobilité, sur fond de l’essor des voitures autonomes.

M. Yoshida n’a pas souhaité commenter mercredi une information du quotidien économique nippon Nikkan Kogyo selon laquelle son groupe serait en pourparlers avec le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC pour établir une usine commune au Japon, avec le concours du gouvernement japonais. Le groupe prévoit aussi des rachats de ses propres actions. Cependant les investisseurs à Tokyo n’étaient guère emballés par son plan de moyen terme: vers 03H50 GMT, le titre Sony gagnait seulement 0,27% à 10.785 yens (indice Nikkei: +0,4%).