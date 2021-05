Les fermes verticales de Bowery lèvent 300 millions de dollars, pour une valorisation à 2,3 milliards

La société américaine spécialisée dans la culture de salades et herbes dans des fermes verticales Bowery Farming a annoncé mardi avoir levé 300 millions de dollars supplémentaires dans une opération la valorisant à 2,3 milliards de dollars. Créée en 2015 et basée à New York, Bowery fait partie d’un secteur en pleine expansion qui mise sur les technologies pour fournir en produits frais, tout au long de l’année, des populations urbaines en pleine croissance.

Des investisseurs de renom

Emmenée par la société d’investissement Fidelity, la dernière levée de fonds a recueilli de l’argent auprès de la société de capital-risque d’Alphabet, GV, des fonds General Catalyst et GGV Capital, du fonds souverain singapourien Temasek ou encore de la société d’investissement de la famille Pinault, Groupe Artémis. Quelques célébrités ont aussi apporté des billes, dont le pilote de F1 Lewis Hamilton, le joueur de basketball Chris Paul, l’actrice Natalie Portman, le chanteur Justin Timberlake, ainsi que le chef José Andrés, détaille un communiqué.

Bowery, qui a levé au total 472 millions de dollars depuis sa création, prévoit d’utiliser la nouvelle rentrée d’argent pour continuer à étendre son réseau d’entrepôts à travers les États-Unis, à développer de nouvelles technologies et à recruter. Ses produits, des salades et des herbes cultivées sous des lumières artificielles avec l’aide de programmes de robotique, de vision par ordinateur ou d’intelligence artificielle, sont disponibles dans 850 magasins, dont les chaînes de supermarchés Safeway, Walmart et Whole Foods ainsi que sur les principales plateformes de commerce d’alimentation en ligne.

AFP