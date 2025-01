STARGATE, les portes s’ouvrent sur le projet colossal d’OPEN AI et SOFTBANK

Au delà des effets d’annonces, les contours opérationnels et financiers du projet stargate se dévoilent. De nombreuses voix questionnent la faisabilité de ce projet pharaonnique, notamment Elon Musk, qui s’est fendu d’un « ils n’ont pas l’argent ».

En réponse Sam Altman a précisé qu’OpenAI et le conglomérat japonais SoftBank investiront chacun 19 milliards de dollars dans Stargate. OpenAI et SoftBank détiendront chacun 40 % de l’entreprise, qui fonctionnera comme une extension d’OpenAI, aux cotés d’Oracle et MGX, un fonds basé à Abu Dhabi. La coentreprise sera financée par des partenaires à hauteur de 45 milliards de dollars et via de l’endettement.

A noter que Stargate répond aux préoccupations de Sam Altman concernant la disponibilité des serveurs nécessaires à OpenAI pour ses futurs développement. Au final la coentreprise vise à fournir des serveurs pour OpenAI, tout en générant des revenus à ses partenaires. Microsoft, principal investisseur d’OpenAI à ce jour, reste en dehors de Stargate, mais devrait bénéficier de l’opération notamment en n’ayant pas à supporter la charge nécessaire à la montée en puissance d’OpenAI

Un projet de financement inédit à hauteur de 500 milliards de dollars

Pour rappel du contexte, lors d’une réunion à la Maison-Blanche mardi, Sam Altman, accompagné des dirigeants de SoftBank et d’Oracle, a révélé que Stargate prévoyait de lever 100 milliards de dollars dans un premier temps, avec une ambition de 400 milliards supplémentaires pour accélérer l’innovation en matière de santé et d’autres secteurs clés pour les Etats Unis