Entre Sam Altman et Elon Musk le torchon brûle / CA record pour HELLOWORK / Paid, Earned ou Owned Media, quelles priorités?

En réponse à Elon Musk qui s’est hier fendu d’un « ils n’ont pas l’argent », son rival Sam Altman a été contraint de donner plus d’informations quant au financement du projet Stargate. Ainsi l’on apprend qu’OpenAI et SoftBank investiront chacun 19 milliards de dollars dans la société. Aux cotés d’Oracle et MGX, les deux entreprises prévoient de lever 100 milliards de dollars initialement, puis 400 milliards supplémentaires. Stargate permettra de réduire les coûts des serveurs pour OpenAI, qui en conservera le contrôle opérationnel. 👉 Lire l’article complet

Hellowork atteint un chiffre d’affaires record de 112,5 M€ en 2024 En 25 ans, le groupe hellowork s’est taillé une bonne place sur l’échiquier des acteurs RH, née sur la base de regionjob, la société enregistre année après années le fruit d’une stratégie parfaitement executée. Installée à Rennes, Hellowork enregistre une croissance de 14 % en 2024, atteignant 124,3 millions d’euros de commandes. Ce résultat lui assure une position clé dans l’emploi, le recrutement et la formation, avec plus de 100 millions de mises en relation réalisées sur l’année. Avec un chiffre d’affaires de 112,5 millions d’euros et une rentabilité supérieure à 20 %, le groupe prévoit 100 recrutements et poursuit ses investissements stratégiques, tant en organique que par acquisition ou prise de participation. Un incendie détruit 75 % de l’usine de stockage de batteries de Vistra Energy en Californie Un incendie s’est déclaré le 16 janvier 2025 dans l’usine de stockage de batteries de Moss Landing, en Californie, propriété de Vistra Energy. Les flammes, alimentées par un emballement thermique des batteries lithium-ion, ont ravagé 75 % de l’installation, la plus grande infrastructure de stockage d’énergie au monde avec une capacité de 300 MW. Les autorités locales ont brièvement décrété l’état d’urgence, entraînant l’évacuation de la population et la fermeture des écoles. Bien que l’incendie soit désormais maîtrisé, des tests environnementaux sont en cours pour évaluer une éventuelle contamination des eaux alentour. L’origine du sinistre reste inconnue.

Les concepts de Paid, Earned et Owned Media sont régulièrement au cœur des discussions marketing. Souvent opposés les uns aux autres ou mal valorisés, ils peinent parfois à être appréhendés dans leur complémentarité. En ce début d’année, nous vous proposons de revoir le sujet dont l’équilibre en 2025 est remis en question

L’intelligence artificielle mobile génère 17 milliards de téléchargements en 2024

En 2024, les applications d’intelligence artificielle ont atteint 17 milliards de téléchargements, représentant 13 % du total mondial, selon le rapport State of Mobile 2025 de SensorTower. ChatGPT, Google Gemini et Duolingo figurent parmi les leaders. Lancé en mai 2023, ChatGPT a enregistré 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels en moins de cinq mois et généré 40 % des revenus mondiaux des applications IA en 2024. Google Gemini s’est distingué par son intégration à l’écosystème Google, tandis que Duolingo a renforcé son offre éducative avec des outils immersifs. Si les marchés matures dominent les revenus (45 % pour les États-Unis), l’Inde, le Brésil et l’Indonésie portent la croissance, totalisant plus de 3,5 milliards de téléchargements.

Les 6 et 7 février 2025, l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) organise une conférence internationale intitulée « AI, Science, and Society » sur le campus de l’École polytechnique à Palaiseau. Cet événement réunira des chercheurs, dirigeants d’entreprise, décideurs politiques et experts pour discuter de l’impact de l’intelligence artificielle sur la science et la société. Parmi les intervenants figurent des personnalités de renom telles que Michael Jordan (UC Berkeley/Inria), Yann Le Cun (Courant Institute/Meta FAIR) et Bernhard Schölkopf (Max Planck Institute). La conférence servira de prélude au Sommet pour l’action sur l’IA, prévu les 10 et 11 février 2025 à Paris.

L’école Polytechnique recherche un(e) Directeur Entrepreneuriat & Innovation (F/H) pour piloter sa stratégie d’innovation et d’accompagnement entrepreneurial. Sous la responsabilité du Directeur de l’enseignement et de la recherche, et en lien avec la présidence, ce poste stratégique supervisera les pôles incubateur, prototypage et technologies, ainsi que support et communication (20 collaborateurs).

Profil attendu : formation scientifique ou ingénieur, expérience significative en innovation et entrepreneuriat, maîtrise de l’anglais, et compétences avérées en gestion d’équipe, partenariats stratégiques et financement. Un rôle clé au cœur d’un environnement international et tourné vers l’avenir.

