GAP Selling : Une approche pragmatique pour combler les écarts et transformer la vente B2B

GAP Selling, conçue par Keenan, est une approche de vente qui offre une perspective innovante et pragmatique pour comprendre et résoudre les problématiques des clients. Cette méthodologie repose sur l’identification et la résolution des écarts (gaps) entre l’état actuel des clients et leurs objectifs souhaités. Voici une exploration complète de GAP Selling et de son application dans les ventes B2B.

Comprendre GAP Selling : Identifier les écarts pour créer de la valeur

GAP Selling repose sur un principe fondamental : les clients achètent pour combler un écart entre leur situation actuelle (« As-Is ») et leur situation souhaitée (« To-Be »). Cet écart peut être financier, opérationnel ou stratégique. En identifiant clairement cet écart et ses implications, les commerciaux peuvent se positionner comme des partenaires stratégiques plutôt que de simples vendeurs.

Les éléments clés de GAP Selling sont :

Découverte de l’état actuel (« As-Is ») : Comprendre où se trouve le client aujourd’hui.

: Comprendre où se trouve le client aujourd’hui. Définition de l’état souhaité (« To-Be ») : Identifier ce que le client cherche à atteindre.

: Identifier ce que le client cherche à atteindre. Quantification des impacts : Mesurer les conséquences financières, humaines ou stratégiques de ne pas combler cet écart.

: Mesurer les conséquences financières, humaines ou stratégiques de ne pas combler cet écart. Positionnement de la solution : Montrer comment votre produit ou service peut résoudre ces problématiques.

Avant, pendant et après la rencontre client : La structure opérationnelle de GAP Selling

GAP Selling se distingue par une approche collaborative et structurée, organisée autour des étapes avant, pendant et après la rencontre client.

1. Avant la rencontre client

Analyse approfondie : Réaliser une recherche sur l’état actuel (« As-Is ») du client, y compris ses performances actuelles, ses objectifs stratégiques et ses principaux défis.

: Réaliser une recherche sur l’état actuel (« As-Is ») du client, y compris ses performances actuelles, ses objectifs stratégiques et ses principaux défis. Définition préliminaire de l’état souhaité (« To-Be ») : Formuler une hypothèse sur ce que le succès pourrait signifier pour le client, en termes de résultats mesurables.

: Formuler une hypothèse sur ce que le succès pourrait signifier pour le client, en termes de résultats mesurables. Planification des questions : Créer un jeu de questions ouvertes pour guider le client à identifier lui-même les écarts critiques.

2. Pendant la rencontre client

Découverte active : Conduire une conversation pour aider le client à découvrir ses propres écarts. Utiliser des techniques d’écoute active pour clarifier les besoins et objectifs implicites.

: Conduire une conversation pour aider le client à découvrir ses propres écarts. Utiliser des techniques d’écoute active pour clarifier les besoins et objectifs implicites. Quantification des impacts : Aider le client à mesurer les coûts d’opportunité et les risques liés à la situation actuelle.

: Aider le client à mesurer les coûts d’opportunité et les risques liés à la situation actuelle. Construction de valeur : Positionner votre solution comme un pont essentiel pour atteindre l’état souhaité, en mettant l’accent sur les bénéfices mesurables.

3. Après la rencontre client

Validation des écarts : Documenter les écarts et leurs impacts, avec le consentement du client, pour s’assurer que toutes les parties sont alignées.

: Documenter les écarts et leurs impacts, avec le consentement du client, pour s’assurer que toutes les parties sont alignées. Planification d’actions : Proposer une feuille de route claire pour résoudre les problématiques et atteindre l’état « To-Be ».

: Proposer une feuille de route claire pour résoudre les problématiques et atteindre l’état « To-Be ». Suivi axé sur les résultats : Mesurer les progrès à intervalles réguliers et ajuster les actions en fonction des besoins émergents.

Les forces de GAP Selling

1. Un modèle centré sur le client

Contrairement à d’autres méthodologies axées sur les caractéristiques des produits, GAP Selling se concentre sur les besoins, les aspirations et les problèmes du client. Cela renforce la confiance et favorise des relations stratégiques à long terme.

2. Une approche orientée sur l’impact

En mettant en avant les coûts de l’inaction et les conséquences positives de la résolution des problématiques, GAP Selling aide les clients à justifier leurs décisions d’achat.

3. Adaptabilité à divers secteurs

Que ce soit dans la technologie, la santé ou l’industrie, GAP Selling est une méthodologie adaptable à une large variété de contextes.

Exemple concret : GAP Selling en action

Un fournisseur SaaS a adopté GAP Selling pour repositionner son argumentaire commercial. Lors d’une discussion avec un client potentiel, l’équipe commerciale a aidé le client à identifier un écart critique : une perte de temps importante due à des processus manuels. En quantifiant cet impact à plus de 500 000 € par an et en montrant comment leur solution automatisée pouvait éliminer ces coûts, le fournisseur a obtenu un contrat de trois ans, valorisé à plus de 1 million d’euros.

Les limites à prendre en compte

Exigeant sur les compétences des commerciaux : GAP Selling nécessite des commerciaux ayant une grande capacité d’écoute, d’analyse et de communication.

: GAP Selling nécessite des commerciaux ayant une grande capacité d’écoute, d’analyse et de communication. Risque de sur-analyse : Une focalisation excessive sur les écarts peut ralentir le processus si les étapes ne sont pas bien gérées.

