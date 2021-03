Starlink (Elon Musk) et Londres en discussions pour déployer l’Internet à très haut débit

Le gouvernement britannique est en discussions avec la société de satellites Starlink d’Elon Musk afin de l’aider à déployer l’Internet à très haut débit dans les régions britanniques reculées. Le secrétaire d’Etat au Numérique Matt Warman a approché en parallèle d’autres fournisseurs technologiques, sans qu’une décision n’ait encore été prise, indique vendredi à l’AFP une source proche du gouvernement.

Starlink permet d’accéder à un internet à haut débit fourni par une multitude de satellites de la société d’Elon Musk, SpaceX. Les fusées SpaceX ont à ce jour mis en orbite autour de la Terre un millier de satellites Starlink, ce qui en fait la constellation satellitaire la plus fournie de l’histoire. Starlink a des concurrents comme Kuiper qui appartient au fondateur d’Amazon Jeff Bezos, ou encore OneWeb qui a été repris par le gouvernement britannique avec l’indien Bharti. Ces discussions interviennent alors que le gouvernement a lancé vendredi la première phase de son programme Project Gigabit, doté de 5 milliards de livres et qui doit fournir de l’Internet nouvelle génération à très haut débit pour les ménages et les entreprises au Royaume-Uni.

«Cette révolution va profiter aux entreprises et aux foyers»

Les pouvoirs publics donnent la priorité aux régions où le débit Internet est le plus lent, et les premiers bénéficiaires du programme, soit 510 000 foyers ou entreprises, se situeront par exemple dans le nord de l’Angleterre ou en Cornouailles (sud-ouest). Le gouvernement a par ailleurs identifié 100 000 foyers ou entreprises, soit 0,3% du total, qui sont dans des endroits très reculés et difficiles d’accès, et où il est difficile d’installer la fibre, même avec des subventions publiques.

C’est la raison pour laquelle il explore le possible recours à des constellations de satellites ou à des plateformes en haute altitude comme des ballons ou des appareils aériens autonomes. « Cette révolution de l’accès à Internet va profiter aux entreprises, aux foyers et aux services publics, afin que nous puissions continuer à rebondir après cette pandémie », a déclaré le Premier ministre Boris Johnson.