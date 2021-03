[Livre Blanc] Tech’Vision 2021: Les 9 tendances technologiques à suivre

Nous vivons dans un monde technologique qui évolue de plus en plus vite. Cette accélération constitue un véritable défi pour les entreprises, qui n’ont d’autre choix que d’anticiper pour rester compétitives et se démarquer de leurs concurrents. Mais les questions qui se posent au quotidien sont nombreuses : comment rester dans la course ? Quelles seront les tendances de demain ? Quelles technologies vont émerger ? Comment évolueront les usages rendus possibles par l’avènement de ces nouveaux outils ? A travers sa Tech’Vision 2021, Cellenza partage sa vision sur les usages et les technologies à s’approprier au cours des cinq prochaines années.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Cellenza est un cabinet de conseil, d’expertise technique et de réalisation. Experts des technologies Microsoft et des bonnes pratiques agiles, nous intervenons sur toute la chaine de valeurs IT : conseil, développement d’applications, coaching, transfert de savoir-faire et formation. Depuis 2011, Cellenza regroupe des consultants passionnés qui partagent la volonté de réaliser du développement logiciel de haute qualité. En tant que Microsoft Gold Partner pour la 9ème année consécutive, notre objectif est de nous positionner comme leader technologique de notre écosystème.

