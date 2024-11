Startup Unlocked : Pierre Gaubil secoue les mythes de la startup

Dans cet épisode de FRENCHWEB BUSINESS, Pierre GAUBIL, repeat entrepreneur , investisseur aguerri et mentor de fondateurs des deux côtés de l’Atlantique, nous livre sa vision sans concession de l’entrepreneuriat moderne. Il présente les idées clés de son ouvrage Startup Unlocked, un guide déjà en tête des ventes sur Amazon, qui se démarque par son approche pragmatique et sa méthode unique basée sur le diagnostic continu.

Ce livre, à contre-courant des discours souvent convenus des experts, se veut un compagnon indispensable pour les entrepreneurs cherchant à structurer leur pensée et à naviguer dans l’incertitude. Pierre y expose une approche systémique et dynamique, illustrée par des exemples concrets d’entreprises, pour aider les fondateurs à aligner leur vision, leur produit et leur marché tout en s’adaptant aux changements rapides de leur environnement.

En fin d’émission, Pierre partage également ses réflexions sur l’avenir des startups : l’émergence d’entreprises éphémères, la fragmentation croissante des marchés, et l’impact des géants technologiques sur l’innovation. Une analyse pointue et des conseils précieux à écouter sans détour. C’est parti !