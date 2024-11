RAIDIUM lève 16 millions d’euros pour devenir le copilote des radiologues

La radiologie fait face à une hausse constante de la demande, des examens toujours plus complexes, et des professionnels souvent en situation de surcharge. Dans ce contexte, Raidium, fondée en 2022 par le Dr Paul Herent et Pierre Manceron, propose une solution basée sur l’intelligence artificielle (IA) générative pour répondre à ces enjeux.

La solution d’intelligence artificielle développée par Raidium s’intègre à un tableau de bord destiné aux praticiens. Ce copilote numérique permet de poser des questions à l’IA via un prompt et d’obtenir des analyses précises en temps réel. Grâce à ses capacités, l’IA peut identifier des zones d’intérêt sur des images, générer des rapports détaillés et réduire considérablement les délais d’interprétation.

Outre sa rapidité, Raidium se distingue par sa capacité à analyser l’ensemble du corps humain, permettant de traiter des cas complexes comme les cancers métastatiques ou les maladies hépatiques.

La société a déjà signé des partenariats stratégiques avec l’AP-HP et des laboratoires pharmaceutiques. Elle prévoit d’ouvrir des bureaux aux États-Unis à moyen terme et poursuit ses démarches pour obtenir des certifications réglementaires, notamment en Europe et outre-Atlantique.

Cofondé par Pierre Manceron, Paul Herent, Raidium vient d’annoncer une levée de fonds 16 millions d’euros auprès de Newfund, et notamment du Conseil européen de l’innovation (EIC). Ce montant intègre les fonds levées en juillet 2023 lors d’un tour de pre seed. Cette levée permettra d’accélérer ses ambitions de croissance, notamment l’embauche de 15 nouveaux collaborateurs d’ici 2025.