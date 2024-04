PRELIGENS se fait convoiter / CRITEO réduit ses effectifs / Nouveau rendez vous en bourse pour PLANISWARE

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Criteo réduit ses effectifs face à la suppression des cookies par Google

L’entreprise de technologie publicitaire CRITEO a annoncé une réduction de 4 % de son personnel, soit 140 employés, suite aux déclarations de la CFO Sarah Glickman concernant les pertes potentielles estimées à 40 millions de dollars dues à la suppression imminente des cookies tiers par Google sur Chrome. Cette mesure préventive fait suite à l’échec partiel de Criteo de se repositionner vers les médias de vente au détail. La suppression des cookies, prévue pour le 3e trimestre 2024, soulève des inquiétudes majeures dans le secteur, malgré le retard de Google à mettre en œuvre cette décision à 2 reprises. La pression monte également avec l’arrivée de solutions concurrentes, comme celle d’Amazon et l’Unified ID 2.0 de The Trade Desk, qui pourraient menacer la part de marché de Google si le Privacy Sandbox ne parvient pas à offrir des capacités de ciblage comparables aux cookies.

DSA et DMA : l’UE renforce la régulation des géants du numérique L’Union européenne a mis en œuvre 2 règlements clés pour réguler les plateformes numériques : le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA). Le DSA, qui s’applique à toutes les plateformes opérant dans l’UE depuis le 17 février, vise à encadrer la gestion des contenus illégaux ou néfastes en ligne. De son côté, le DMA, entré en vigueur le 6 mars, cible les pratiques anticoncurrentielles en identifiant et en régulant les acteurs dominants, appelés « gatekeepers », pour assurer une concurrence loyale sur les marchés numériques. Ces dernières semaines, la Commission européenne a intensifié ses efforts pour faire respecter ces règlements. Elle a mené des enquêtes sur des entreprises comme Apple, qui a reçu une amende pour non-conformité, et TikTok, surveillé notamment pour sa gestion de la protection des enfants. Cette mobilisation réglementaire est en partie motivée par les prochaines élections européennes, les régulateurs cherchant à minimiser les risques d’abus de marché et de désinformation. Ces actions montrent que l’UE prend au sérieux son rôle de régulateur du secteur numérique, prête à imposer des sanctions pour non-respect des nouvelles normes établies par le DSA et le DMA. Financement des entreprises et l’attractivité de la France : un grand pas pour les startups ? En fin de semaine dernière, l’Assemblée nationale a adopté en 1re lecture une proposition de loi d’ALEXANDRE HOLROYD visant à renforcer le financement des entreprises et l’attractivité de la place financière française. Le texte, qui suscite un large consensus malgré une opposition de la NUPES, propose des conditions favorables pour les introductions en Bourse à Paris, alignées sur les standards américains. Parmi les mesures phares, l’introduction de droits de vote multiples pour les fondateurs lors des cotations, une pratique déjà répandue aux États-Unis. De plus, le plafond de capitalisation pour les fonds de capital-risque pourrait être porté de 150 millions à 500 millions d’EUR, réduisant les barrières pour les entrées en Bourse. Un amendement a également prolongé de 10 à 15 ans le délai de blocage pour les porteurs de parts dans les fonds de placement à risques, visant un meilleur soutien aux entreprises innovantes et à la réindustrialisation. Le Sénat examinera ce texte à partir du 14 mai, promettant des changements significatifs pour le financement des startups en France. Transitions lance sa première vague de startups éco-innovantes L’incubateur girondin TRANSITIONS, fruit d’une collaboration entre Unitec, Suez, EDF, Enedis et Linkcity, a annoncé les 8 startups de sa première promotion, toutes axées sur l’innovation dans les transitions énergétiques et environnementales. DENERGIUM utilise l’IA pour réduire l’impact énergétique des data centers. LEPTY propose des piles à aluminium pour véhicules électriques et générateurs. RECYKUB se spécialise dans le recyclage des déchets du bâtiment. S.I ÉNERGIE développe des calculateurs pour optimiser l’énergie solaire dans la production d’eau chaude. SOLSHARE travaille sur des solutions de gestion circulaire des matériaux de construction. MR BOT sensibilise à la réduction des déchets et à l’économie circulaire avec son assistant Trizzy. VASCO propose des solutions de financement pour la rénovation énergétique. VINÉA ÉNERGIE convertit les pieds de vigne en biomasse énergétique. Japet Medical : cap sur l’industrialisation des exosquelettes Fondée en 2016 à Lille, la start up JAPET MÉDICAL se spécialise dans la production d’exosquelettes, initialement conçus pour la rééducation en milieu hospitalier et désormais utilisés dans l’industrie et l’artisanat. Avec une croissance annuelle de 70 % et une augmentation des commandes, notamment 50 pièces à la fois post-Covid, l’entreprise prévoit de passer à une production de masse pour répondre à la demande croissante. Japet envisage l’ouverture d’une usine en 2025 à Loos, visant à quintupler sa capacité actuelle de 80 exosquelettes par mois. Le coût de cette expansion est estimé entre 2 et 3 millions d’EUR, nécessitant une nouvelle levée de fonds après avoir déjà attiré 2 millions en 2023 par crowdfunding. L’entreprise, dirigée par Antoine Noël et récemment rejointe par Pierre Lelard en tant que directeur général, s’oriente vers une rationalisation de sa production et de ses ventes pour atteindre la rentabilité fin 2024. LinkedIn investit dans le marketing d’influence LINKEDIN diversifie ses sources de revenus en se lançant dans le marketing d’influence, traditionnellement observé sur des applications comme Instagram et TikTok. La plateforme propose désormais aux annonceurs de promouvoir les publications de ses utilisateurs, y compris ceux possédant de larges audiences, via les « Thought Leader ads ». Ces publicités permettent de mettre en avant les posts de n’importe quel utilisateur, avec l’accord de l’auteur. Alors que le marché américain du marketing sur les réseaux sociaux serait dominé par Meta et ByteDance, LinkedIn ambitionne de sécuriser 4 % de ce marché d’ici 2026, représentant un revenu de 4,5 milliards de dollars. Malgré un coût publicitaire élevé en raison de sa base d’utilisateurs qualifiés, LinkedIn mise sur la génération de leads et un retour sur investissement attrayant. La plateforme prévoit également de renforcer ses capacités en marketing d’influence grâce à des partenariats avec des agences et l’amélioration des insights pour les annonceurs. + EN BREF



Le rapport AI INDEX 2024 (par l’Université de Stanford aux États-Unis) indique une accélération des investissements dans l’IA générative, malgré une baisse globale des fonds privés alloués à l’IA. Les financements ont presque été multipliés par 8 en 1 an, atteignant 25,2 milliards de dollars en 2023. Des géants tels que OpenAI et Google dominent la recherche, avec des coûts de formation pour leurs modèles les plus avancés (LLM) atteignant des niveaux record, comme les 191 millions de dollars pour le Gemini Ultra de Google.

, en collaboration avec la Commission europĂ©enne, a finalisĂ© la sĂ©lection de 4 consortiums pour dĂ©velopper 4 lignes pilotes innovantes de semi-conducteurs. Ces projets, soutenus par des financements de l’UE, des États membres et du secteur privĂ©, font partie de l’initiative CHIPS FOR EUROPE sous l’égide de l’European Chips Act. Aussi, le CEA-Leti prendra en charge l’Ă©laboration d’un plan pour dĂ©velopper des processeurs de 7 nanomètres qui consomment peu d’Ă©nergie. INSTAGRAM explore l’utilisation de l’IA pour permettre aux influenceurs de dialoguer automatiquement avec leurs fans via des messages directs. Le programme, nommĂ© CREATOR AI, est encore en phase de test et vise Ă rĂ©duire la charge de travail des crĂ©ateurs en rĂ©pondant de manière autonome aux nombreux messages et commentaires. Ce chatbot, qui imiterait la « voix » de l’influenceur, divulguerait initialement uniquement les messages sont gĂ©nĂ©rĂ©s par IA.

explore l’utilisation de l’IA pour permettre aux influenceurs de dialoguer automatiquement avec leurs fans via des messages directs. Le programme, nommé CREATOR AI, est encore en phase de test et vise à réduire la charge de travail des créateurs en répondant de manière autonome aux nombreux messages et commentaires. Ce chatbot, qui imiterait la « voix » de l’influenceur, divulguerait initialement uniquement les messages sont générés par IA. TESLA fait face à des temps difficiles avec un ralentissement de ses ventes de véhicules électriques, nécessitant des mesures drastiques. Elon Musk, PDG de l’entreprise, a annoncé dans une note interne la suppression de plus de 10 % des postes au sein de l’entreprise, afin de préparer la société à une nouvelle phase de croissance. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de réduction des coûts et d’augmentation de la productivité, à la suite d’une série de baisses de prix pour stimuler les achats face à un portefeuille de produits vieillissants. Tesla, qui avait connu une croissance continue, a signalé son 1er déclin trimestriel depuis 2020 en mars dernier. Ces coupes visent à rendre l’entreprise « plus légère, innovante et sous tension» pour les prochaines étapes de croissance, selon Musk. La compétition accrue en Chine et des plans révisés pour de nouveaux modèles, comme le robotaxi, ajoutent à cette pression.

FRENCHWEB 500 SCALE 2024:

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

DECOUVREZ LE FRENCHWEB 500 SCALE 2024

Rappel du calendrier de proclamation des résultats:

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

Un filtre anti-arnaque pour protéger les internautes Le gouvernement français a adopté la loi SREN incluant la mise en place d'un filtre anti-arnaque pour sécuriser les expériences en ligne des utilisateurs. Ce dispositif, qui intervient après une année d'annonces, a été voté le 10 avril. Il comprend une alerte qui prévient les internautes lorsqu'ils sont sur le point de visiter un site malveillant, après la réception de messages frauduleux. Une liste noire de sites dangereux sera établie et actualisée grâce aux signalements des utilisateurs. Les navigateurs tels que Google Chrome ou Firefox devront intégrer ce filtre, dont le déploiement est prévu dans les prochains mois, selon Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du numérique. Escalade des cyberattaques : Les rançongiciels gagnent du terrain En 2023, les attaques par ransomware ont bondi de 68 %, générant plus de 1 milliard de dollars de revenus en 2022. Le rapport « ThreatDown State of Malware 2024 » de Malwarebytes révèle que cette hausse est en partie due à l'essor de l'IAe dans les cyberattaques. Les États-Unis ont été particulièrement touchés, concentrant près de la moitié de ces attaques. Les PME ont été les plus visées, subissant des stratégies de rançongiciels de plus en plus sophistiquées, notamment des attaques « Big Game ». Ces tactiques ciblent simultanément un grand nombre de victimes, souvent via des failles zero day. Le groupe LockBit, malgré un démantèlement temporaire en février 2024, a marqué son retour par une demande de rançon record de 80 millions de dollars contre Royal Mail.

Reprise modérée pour l'achat d'ordinateurs en 2024 Après 2 ans de baisse, le marché mondial des PC a connu une légère reprise avec 59,8 millions d'unités expédiées au premier trimestre 2024, selon IDC. Ce chiffre est presque équivalent à celui du 1er trimestre 2019, avant la pandémie, où 60,5 millions d'unités avaient été expédiées. La reprise est portée par l'introduction de nouveaux PC équipés d'IA, qui devraient dynamiser le marché et entraîner une augmentation des prix, représentant ainsi une opportunité pour les fabricants. Les ventes se redressent surtout dans les Amériques et en Europe, malgré une demande en berne en Chine, 1er marché des ordinateurs de bureau. Les ventes de Lenovo ont augmenté de 7,8 % pour atteindre 13,7 millions d'unités. Apple a vu ses ventes grimper de 14,6 %, à 4,8 millions d'unités, bénéficiant d'un rattrapage par rapport à l'année précédente. Acer et Asus ont enregistré des évolutions contrastées avec respectivement 3,7 millions d'unités (+9,2 %) et 3,6 millions (-4,5 %).

Retrouvez plus d'informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Battri, pionnier du recyclage de lithium-ion, lève 10 millions d’euros.

La start up BATTRI, basée dans les Hauts-de-France, a levé 10 millions d’EUR pour développer une usine spécialisée dans le recyclage des batteries au lithium-ion. Fondée en 2022 par Maxime Trèves, la société vise à instaurer une économie circulaire en réinjectant dans l’industrie automobile la « black mass », une matière extraite des batteries usagées. Cette initiative répond à un double enjeu : réduire la dépendance aux importations de métaux rares et atténuer l’impact environnemental de l’industrie des véhicules électriques. L’usine, prévue pour fin 2025 près d’Arras, traitera jusqu’à 80 000 batteries par an, en tirant profit également des déchets des gigafactories locales.

LEVEES DE FONDS A L'ETRANGER

La sociĂ©tĂ© allemande FINMID, spĂ©cialisĂ©e dans les solutions fintech intĂ©grĂ©es pour les PME, a levĂ© 23 millions d’euros lors d’une sĂ©rie A, portant la valorisation de l’entreprise Ă 100 millions d’euros après investissement. Cette levĂ©e porte le total des fonds recueillis par finmid Ă 35 millions d’euros.

La sociĂ©tĂ© BRIDGEWISE, basĂ©e Ă Tel Aviv et spĂ©cialisĂ©e dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour fournir des analyses d’investissement aux courtiers et conseillers en patrimoine a levĂ© 21 millions de dollars en sĂ©rie A. Ce tour a Ă©tĂ© menĂ© par SIX Group.

La startup sud-coréenne spécialisée en IA, UPSTAGE, a levé 72 millions de dollars en série B. Parmi les investisseurs figurent SK Networks et SBVA (ex SoftBank Ventures Asia).

KODE LABS, qui dĂ©veloppe des outils intĂ©grant des donnĂ©es provenant de systèmes de gestion de bâtiments et de dispositifs IoT, a levĂ© 30 millions de dollars lors d’une sĂ©rie B dirigĂ© par Maverix Private Equity.

La plateforme de commerce Ă©lectronique B2B indienne, PROCMART, a levĂ© 30 millions de dollars lors d’une sĂ©rie B dirigĂ©e par Fundamentum et Edelweiss Discovery Fund. Ce financement fait suite Ă un tour de table A de 10 millions de dollars en 2022.

ACQUISITIONS

Ardian vend Staci pour 1,3 milliard d’EUR à la poste belge

2 ans après une tentative infructueuse, le fonds d’investissement français ARDIAN a réussi à vendre STACI, un spécialiste de la logistique, à BPOST pour 1,3 milliard d’EUR, doublant ainsi sa valeur d’achat de 2019 estimée entre 600 et 650 millions d’euros. L’entreprise, qui a réalisé un Ebitda de 110 millions d’EUR en 2023 pour un chiffre d’affaires de 771 millions, est valorisée à 12 fois son Ebitda. Cette opération permet à Bpost, détenu à 51 % par l’État belge, d’acquérir 100 % de Staci, augmentant significativement sa présence dans le secteur logistique pour compte de tiers, notamment après avoir acquis Radial en 2017.

Appel des fintechs britanniques pour plus de soutien gouvernemental

Face à une pénurie de capitaux, les leaders de la FINTECH au Royaume-Uni demandent au gouvernement d’augmenter les incitations fiscales pour stimuler les investissements locaux. Selon Innovate Finance, le secteur, qui inclut des entreprises comme Monzo et Revolut, souffre d’un manque d’investisseurs britanniques malgré une capacité de levée de fonds importante à l’étranger. Le secteur propose la suppression du droit de timbre et des améliorations des exonérations fiscales pour les plus-values. Le gouvernement s’est déjà engagé à soutenir cette industrie vitale, notamment à travers la création du Centre pour la finance, l’innovation et la technologie.

Productivité en berne en Europe face à une Amérique dynamique

L’écart de productivité entre l’Europe et les États-Unis s’accentue, posant un risque sérieux pour la compétitivité européenne. En 2023, alors que la productivité horaire a augmenté de 1,5 % aux États-Unis, elle a régressé de 1 % dans la zone euro. Un facteur clé de ce décrochage est l’investissement insuffisant de l’Europe dans la recherche et développement (R&D), crucial pour les innovations technologiques : 0,7 % du PIB européen est alloué à la R&D contre 1,2 % aux États-Unis. Cette différence se reflète également dans le capital-risque, bien plus développé aux USA, où le secteur est 20 fois plus important qu’en Europe. Ce manque d’investissement en capital et en R&D freine l’innovation et la productivité, menaçant ainsi la croissance économique européenne.

+ FRENCHWEB MARKET

PLANISWARE donne un nouveau rendez vous en bourse Ă ses futurs investisseurs.

Après un report en octobre dernier, l’Ă©diteur français de logiciels Planisware est restĂ© dans les starting block pour son projet d’introduction en Bourse (IPO), qui valoriserait le groupe Ă plus de 1,11 milliard d’euros. Ainsi l’entreprise prĂ©voit de cĂ©der environ 15 millions d’actions Ă 16 euros l’unitĂ© pour sa première cotation jeudi, totalisant ainsi 241 millions d’euros. Si la valorisation cible est proche de celle initialement prĂ©vue, l’enveloppe de fonds levĂ©s s’est rĂ©trĂ©cie de 70 millions d’euros. Les fondateurs conserveront une majoritĂ© du capital et continueront de jouer un rĂ´le actif dans la direction. Une mise en bourse que ne manqueront pas de regarder les investisseurs de QONTO, et DOCTOLIB

PRELIGENS une startup très convoitée

Alors que SAFRAN s’est officiellement mis dans la course pour acquĂ©rir la startup PRELIGENS, (cf notre podcast avec son confondateur Renaud ALLIOUX ),  le groupe italien LEONARDO via sa filiale TELESPAZIO (dĂ©tenue Ă 33% par THALES), et le suĂ©dois HEXAGON AB sont dĂ©sormais dans la course, la date de remise des dossiers Ă©tant fixĂ©e Ă vendredi dernier. La candidature de TELESPAZIO a du provoquer des remous chez SAFRAN en froid avec le gouvernement italien. Reste que les actionnaires de PRELIGENS semblent ouverts Ă de nouvelles candidatures.

Apple face à un recul marqué dans un marché en croissance

Au 1er trimestre, APPLE a enregistré une baisse de près de 10 % de ses livraisons d’iPhone, avec 50,1 millions d’unités écoulées, soit le déclin le plus significatif depuis les perturbations dues au COVID-19 en 2022. Par contraste, le marché mondial des smartphones a observé une hausse de 7,8 % des expéditions, Samsung reprenant la tête des ventes. En Chine, Apple lutte contre une concurrence accrue de Huawei et Xiaomi, ce qui contribue à cette baisse. Pour stimuler les ventes, Apple propose des réductions allant jusqu’à 180 dollars via certains partenaires en Chine et continue d’investir dans sa présence commerciale, notamment avec l’ouverture d’un grand magasin à Shanghai.

Thales surclasse le CAC40 en période de tensions géopolitiques

Le groupe THALES, spécialisé dans la défense et les technologies, a dépassé ce lundi les performances du CAC40 avec une progression de 0,79 % à 160,05 EUR, stimulée par les récentes escalades de tension au Moyen-Orient, un facteur habituellement favorable aux entreprises de défense. Les investisseurs prévoient une possible hausse des commandes de matériel militaire. Bien que l’effet sur les prix des actions soit limité, le marché reconnaît la valeur cruciale des capacités de défense dans des périodes de tensions géopolitiques élevées. Dans ce cadre, l’action a enregistré une augmentation de plus de 20 % en 2024.

HIGHLANDER

La prochaine rĂ©duction de moitiĂ© de Bitcoin, prĂ©vue aux alentours du 20 avril, rĂ©duira de moitiĂ© les gains des mineurs en contrepartie de la validation des transactions, passant de 900 BTC Ă 450 BTC. Cette rĂ©duction reprĂ©senteune perte d’environ 10 milliards de dollars de revenus annuels.

ERIC DUCHAMP, avec une carrière débutée chez Procter & Gamble, suivi par des postes chez Arisem et Peclers Paris, est nommé senior growth advisor chez Mint, une entreprise de gestion des ressources publicitaires. Cette nomination intervient alors que Mint enregistre une croissance record en 2023, avec une augmentation de 40 % de son chiffre d’affaires et 70 % de clients supplémentaires. Duchamp, fondateur de 3Altitude Future Consulting en 2019, jouera un rôle clé dans l’expansion mondiale de Mint, soutenue par une récente participation de 25 % de Tikehau Capital.

ERIC GAREAU a été nommé directeur général de Claranova (ex-Avantquest). Il succède à Pierre Cesarini et continuera de diriger Avanquest, la branche édition et distribution de logiciels de Claranova. Avant sa nomination, Gareau dirigeait Lulu Software depuis 2009 et a rejoint Claranova en 2018. Canadien, il est diplômé de l’Université de Québec à Montréal et apporte plus de 25 ans d’expérience dans la vente et le marketing.

CHARLES HENRY prend la direction commerciale de Hewlett Packard Enterprise France dès le 1er mai. Ancien étudiant de HEC Paris, il a rejoint HPE il y a plus de 15 ans, débutant comme consultant technique avant de diriger la division de solutions de cloud hybride. Il succède à Christophe Ménard et aura pour mission de développer les ventes en tant que service au sein de l’entreprise.

ANTONIN MARTINOT a été nommé directeur général Endpoint & Specialized Solutions chez TD Synnex France, l’un des leaders mondiaux de distribution et d’agrégation de solutions pour l’écosystème IT. Il a précédemment dirigé la division Endpoint Solutions de TD Synnex France de 2018 à 2023, après avoir été Directeur général adjoint et Directeur de la division Tech Data Mobile chez Tech Data France.

SU YANG, anciennement responsable data à la Direction générale des finances publiques (DGFIP), rejoint BNP Paribas pour superviser les applications de l’IA dans les transactions bancaires. Avant cette nomination, il a orchestré le projet datalake de la DGFIP dès 2020, et est rapidement devenu chief data officer en 2021, élargissant les capacités de gestion et d’analyse des données de l’organisation. Diplômé de Polytechnique et ingénieur des Mines, Yang apporte une expertise technique et stratégique approfondie à son nouveau poste chez BNP Paribas.

MILAN ZAZIC a été désigné comme le nouveau Directeur de la Transformation technologique chez BPCE Infogérance et Technologies. Depuis 2021, il exerce à BPCE et auparavant, il a eu des responsabilités chez Natixis

+ BOOKS

RGPD. Le comprendre et le mettre en œuvre (par Jacques Foucault, Loïc Panhaleux, Dominique Renaud, Pierre Bégasse) aux Éditions ENI

Avec 5 ans de recul, le RGPD entre dans son adolescence et la 3e édition de cette bible du Règlement général sur la Protection des Données délivre un panorama efficient d’une méthode, d’outils et de nombreux exemples pour sa mise en œuvre au sein d’entreprises, d’institutions et d’associations. On y retrouve les témoignages de terrain de DPO (délégués à la protection des données) et référents RGPD ; une mise en avant rare tant on entend peu dans les médias ces professionnels. En plus de 380 pages, la thématique RGPD est finement parcourue avec pédagogie pour passer à l’action.

Cette édition apporte des informations indispensables sur les plans juridiques, techniques et organisationnels et un nouveau chapitre est consacré au marché numérique et RGPD. L’objectif : mieux comprendre et saisir ce qui est d’actualité pour une économie européenne en devenir avec des incidences directes pour les entreprises : règlements DSA et DMA, règlements sur la gouvernance des données et sur les données, données à caractère personnel dans les communications électroniques (ePrivacy) et bien sûr la législation sur l’IA.

