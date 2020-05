[Webinar] Restructurer son offre avec la signature électronique

Depuis plusieurs semaines, des entreprises de tous secteurs et des collaborateurs de différents services s’adaptent à cette période de confinement grâce aux outils numériques. Chacun est forcé de trouver des solutions et nous constatons que des organisations de toutes tailles accélèrent leurs projets de digitalisation. La signature électronique y trouve un écho favorable et devient un levier d’action. Néanmoins, si durant cette situation exceptionnelle la signature électronique fait figure d’expédient, à moyen et long terme elle offre aux entreprises l’opportunité d’enrichir leur offre de service voire de repenser leur produit de façon plus structurelle. Durant ce webinar, nous vous partagerons un concentré de ces initiatives et un aperçu des domaines sur lesquels agir à votre tour. Durant ce webinar, vous découvrirez comment: Booster l’expérience client

Comment maintenir une activité commerciale à distance, sécuriser le closing et améliorer la satisfaction client,

Repenser son produit

Intégrer une brique de signature devient un must-have indispensable, créant une expérience fluide et attendue par les utilisateurs et les clients,

Adresser de nouvelles opportunités

Méthode et étude de cas pour vous aider à bâtir des offres inédites et développer votre business.

Ce webinar sera présenté par: Alexis Michel, Marketing Director chez Yousign

