Streaming: l’app de musique Qobuz lève 10 millions d’euros auprès de Nabuboto et du Groupe Québecor

La plateforme de streaming française Qobuz lève 10 millions d’euros auprès des investisseurs historiques, la société Nabuboto et le Groupe Québecor. La startup française avait déjà levé 12 millions d’euros en août 2019.

Lancé en 2007 par Alexandre Leforestier et Yves Riesel, Qobuz est une plateforme de musique en streaming et de téléchargement. La startup mise sur la qualité audio de ses quelques 60 millions de titres en streaming qui sont en Hi-Fi (qualité CD) et haute résolution (hi-res). Disponible sur tous les supports, Qobuz a étendu ses services dans 12 pays dont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis depuis 2019.

Face à des géants du streaming, la startup se restructure

Face à des géants du streaming tels que Spotify ou Deezer, la startup basée à Pantin en Île-de-France tente de se démarquer par la qualité sonore de ses titres ainsi que par la production de contenus originaux. Qobuz revendique 45% de croissance lors de la clôture de son dernier exercice fiscal. Pour poursuivre son développement, la startup a constitué une nouvelle équipe managériale, forte d’un spécialiste du divertissement, Georges Fornay, à l’origine du développement de la PlayStation en France et en Suissse, qui devient directeur général délégué.

Ce nouveau financement permettra à Qobuz de lancer un plan de recrutement inédit dans son histoire ainsi que d’investir dans son pôle R&D. «Nous sommes très fiers de cette nouvelle levée de fonds auprès de nos actionnaires historiques, qui témoigne de leur confiance dans notre modèle», commente Denis Thébaud, PDG de Qobuz. «Cette fin d’année s’annonce riche de projets exaltants pour Qobuz. Nous sommes également très heureux de l’arrivée de Georges Fornay, Céline Gallon et d’autres professionnels expérimentés qui ont à cœur de porter les ambitions de notre marque. Nous sommes prêts à accélérer notre présence internationale».

Qobuz : les données clés

Fondateurs : Alexandre Leforestier et Yves Riesel

Création : 2007

Siège social : Pantin, Île-de-France

Secteur : musique

Activité : plateforme de musique en streaming et de téléchargement

Financement : 10 millions d’euros en septembre 2020 auprès des investisseurs historiques, la société Nabuboto et le Groupe Québecor.