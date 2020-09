XBox: Microsoft rachète la maison-mère des jeux Bethesda Softworks pour 7,5 milliards de dollars

Microsoft a annoncé lundi avoir signé un accord pour acquérir ZeniMax Media, la maison-mère de l’éditeur de jeux videos Bethesda Softworks, créateur de « Fallout » et des jeux Star Trek, pour 7,5 milliards de dollars.

L’acquisition de «l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux privés au monde (…) avec The Elder Scrolls and Fallout parmi tant d’autres, Bethesda, apporte à XBox un portefeuille impressionnant de jeux et de technologies», affirme Microsoft dans un communiqué.

Cette transaction intervient quelques semaines avant le dévoilement prévu en novembre de la nouvelle console XBox de Microsoft.