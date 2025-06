Swarmia lève 10 millions d’euros pour outiller les CTO

Swarmia propose un nouveau standard, celui de l’engineering intelligence et entend repositionner les CTO non plus comme simples garants de la vélocité, mais comme pilotes d’une performance lisible, documentée et actionnable. La startup vient de lever 10 millions d’euros pour intensifier sa présence aux États-Unis et enrichir sa plateforme.

La promesse de Swarmia repose sur un constat largement partagé dans les organisations tech-first : les données de productivité des développeurs existent, mais restent éclatées, mal exploitées ou sources de tension. En agrégeant les signaux issus d’outils comme Git, Jira ou Slack, la plateforme fournit aux dirigeants techniques une vision claire de l’exécution produit, des obstacles systémiques, et du bien-être des équipes.

« Swarmia aide les organisations à maîtriser les trois piliers de l’efficacité ingénierie : les résultats business, la productivité des développeurs et leur expérience de travail », explique dans un communiqué Otto Hilska, fondateur de la société et ancien créateur de Flowdock. « Notre plateforme donne aux leaders techniques les moyens de diriger avec confiance, de rationaliser leurs opérations et de soutenir une croissance durable. »

Plutôt que d’imposer des KPIs rigides, Swarmia combine indicateurs quantitatifs et feedbacks qualitatifs dans une interface pensée pour la collaboration. Elle permet notamment de visualiser la dette technique, d’identifier les blocages chroniques dans les cycles de livraison ou encore de détecter les tensions internes entre roadmap produit et charge réelle des développeurs. Un positionnement qui séduit des scale-ups comme Docker, Miro, Webflow ou Trustpilot, mais aussi des entreprises à la recherche d’un pilotage plus fin de leurs équipes R&D.

La levée de fonds a été co-menée par DIG Ventures et Karma Ventures, et soutenue par plusieurs investisseurs individuels influents, parmi lesquels Romain Huët, Head of Developer Experience chez OpenAI, et Cal Henderson, cofondateur de Slack. Ce tour de table permettra à Swarmia de renforcer ses équipes commerciales et produit, en particulier sur le marché nord-américain où la compétition sur ce segment s’intensifie.