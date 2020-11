Syntec Numérique et TECH IN France fusionnent pour devenir l’organisation de référence de la Tech

Le syndicat professionnel Syntec Numérique et l’association professionnelle TECH IN France annoncent leur « rapprochement via une fusion » pour 2021. Les deux sociétés ont pour ambition de constituer « la nouvelle organisation de référence pour le secteur numérique en France ». Alors que la pandémie de Covid-19 a accéléré la transition numérique, les deux groupes veulent notamment porter la voix du secteur et incarner la France numérique en Europe et dans le monde.

Une représentation «plus forte en France et en Europe»

Syntec Numérique, le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies, regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes. Sa fusion avec TECH IN France, qui rassemble et représente les éditeurs de logiciels, de services Internet et de plateformes en France, lui permettra de créer une nouvelle marque, dans un contexte où la transition numérique s’accélère depuis la pandémie de Covid-19. TECH IN France, qui compte 400 entreprises adhérentes (90 000 emplois), voit ici l’opportunité de « disposer d’une représentation bien plus forte en France et en Europe ».

Les deux groupes ambitionnent de devenir le point de rassemblement de l’écosystème numérique et d’animer cet écosystème pour lier les entreprises du secteur entre elles. Syntec Numérique et TECH IN France affirment par ailleurs vouloir renforcer les services à ces entreprises du numérique en leur proposant accompagnement et expertises. « Je me réjouis de cette fusion qui vient couronner une année de collaboration fructueuse avec TECH IN France », commente Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique depuis 2016. « Cette période de pandémie a non seulement accéléré la transformation digitale mais aussi l’évolution des modèles économiques déjà à l’œuvre; la fusion nous permettra d’accompagner au mieux notre écosystème face à ces bouleversements. »