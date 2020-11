[Evénement Virtuel]

Les Nouveaux enjeux de la Digital Workplace & du Travail Hybride

Venez participer à la discussion sur les enjeux de la Digital Workplace en 2021 et écouter les partenaires de Powell Software, ses clients et Microsoft échanger sur leur vision. Découvrez comment les entreprises s’adaptent au travail hybride pour connecter leurs employés et conduisent leur transformation digitale avec les solutions de Powell Software. Assistez à une après-midi de discussions sur la Digital Workplace, composée d’un discours d’ouverture, d’une table ronde et de 3 parcours d’ateliers au choix consacrés à vos centres d’intérêts.

Ceci est un évènement digital et international, tous les contenus de la convention seront diffusés en anglais.

S’inscrire