[Série B] MedTech: Synapse Medicine lève 25 millions d’euros auprès du fonds de Fleur Pellerin

Chaque année, 1,3 million de visites aux urgences et 350 000 hospitalisations ont lieu aux États-Unis à cause d’effets indésirables des médicaments. Ce phénomène est responsable de 8% à 12% des hospitalisations en Europe. Face à ce constat, Synapse Medicine a déployé une plateforme SaaS à destination des acteurs de la santé qui permet d’obtenir une vision complète de l’information médicamenteuse.

Trois après son lancement, Synapse Medicine réalise une troisième levée de fonds de 25 millions d’euros auprès de Korelya Capital, le fonds d’investissement de Fleur Pellerin, qui rejoint le board de la société, ainsi que de ses investisseurs historiques, à savoir XAnge, MACSF, BNP Paribas Développement. Cette opération porte le financement total de la stratup bordelaise à 35 millions d’euros.

Lancé en 2017 par Clément Goehrs, Louis Létinier et Bruno Thiao-Layel, Synapse Medicine est disponible sur l’intégralité de la chaîne de médicaments, de la prescription à la prise de médicament. « En ce qui concerne l’aide à la prescription, notre plateforme s’intègre aux logiciels métiers des médecins », explique Clément Goehrs. « À l’hôpital, les pharmaciens hospitaliers vont se connecter à la plateforme pour vérifier des ordonnances complexes. Synapse va l’aider à voir ce qui ne va pas sur certaines ordonnances et comment il peut les adapter ».

«Un Yuka du médicament»

« Pour la partie grand public, nous sommes plus proches d’un ‘Yuka du médicament’. Les utilisateurs vont renseigner des informations personnelles puis flasher le QR code du médicament, pour qu’on leur indique s’il est dangereux pour eux ou non ». Cette dernière partie, baptisée Goodmed, sera lancée en avril prochain sous la forme d’une application.

Grâce à ces fonds, Synapse Medicine ambitionne d’accélérer le déploiement de sa plateforme dans les pays où il est présent et de tripler ses effectifs pour les amener à 150 personnes, avec des recrutements prévus à Paris, Bordeaux, Berlin, Londres, New York et Tokyo.

Retrouvez l’interview complète de Clément Goehrs, co-fondateur et CEO de Synapse Medicine :