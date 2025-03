Technis acquiert Videtics et renforce son expertise en IA appliquée à l’analyse vidéo

La scale-up vaudoise Technis annonce l’acquisition de la société française Videtics, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la vidéoprotection et à l’optimisation des flux. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion et lui permet d’intégrer une expertise avancée en analyse vidéo en temps réel pour la sécurisation et l’optimisation des infrastructures.

Un renforcement stratégique de l’expertise en IA

Fondée à Sophia Antipolis, Videtics a développé VIDETICS Perception, une suite logicielle permettant d’analyser les flux vidéo en temps réel afin d’extraire des données exploitables pour la gestion des infrastructures, la vidéoprotection et la modernisation des sites industriels.

Grâce à cette acquisition, Technis élargit son portefeuille technologique et renforce sa présence sur des secteurs stratégiques comme la gestion des flux urbains, la sécurisation des espaces publics et privés, ainsi que la protection des infrastructures critiques. L’opération entraîne une augmentation immédiate de 50 % des effectifs tech et IA et enrichit son portefeuille de brevets en intelligence artificielle.

Videtics, une startup en croissance depuis 2022

Videtics avait levé 2 millions d’euros en mai 2022, soutenue par BPI France et plusieurs investisseurs privés. Ce financement avait permis à l’entreprise d’accélérer le développement de ses technologies et d’étendre ses solutions à des événements d’envergure, ainsi qu’à des projets de modernisation des infrastructures urbaines et industrielles.

Un rayonnement international renforcé

Videtics et Technis possèdent déjà une présence en France, au Moyen-Orient et aux États-Unis, des marchés stratégiques où la demande en solutions d’optimisation des infrastructures et de sécurisation des espaces continue de croître.

Cette acquisition permet à Technis de renforcer son empreinte sur ces marchés en apportant des solutions combinées d’analyse vidéo et de gestion intelligente des flux pour des secteurs tels que les transports, la logistique, le retail et la gestion des bâtiments intelligents.