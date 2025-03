FuturMaster acquiert PlaniSense pour renforcer la planification supply chain

Le marché du Supply Chain Planning & Scheduling connaît une évolution portée par la montée en puissance des solutions SaaS et l’intégration de l’intelligence artificielle. L’optimisation des processus repose de plus en plus sur des modèles prédictifs capables d’anticiper les variations de la demande et d’ajuster les ressources en conséquence. Face à des chaînes logistiques de plus en plus complexes et interconnectées, les industriels recherchent des outils capables d’améliorer la précision des prévisions, d’automatiser les ajustements et de sécuriser leurs approvisionnements.

L’intégration de PlaniSense : un atout stratégique

FuturMaster, spécialiste du Supply Chain Planning et du Revenue Growth Management, franchit une étape significative en annonçant l’acquisition de PlaniSense, société parisienne spécialisée dans la planification et l’ordonnancement de production. Cette opération renforce la plateforme SaaS Bloom en intégrant des capacités avancées de scheduling en temps réel. L’objectif est d’offrir aux entreprises une visibilité accrue sur leurs opérations et une gestion plus fine des flux. Grâce à cette intégration, FuturMaster peut désormais proposer une solution complète couvrant l’ensemble du cycle de planification, de la prévision de la demande à l’exécution opérationnelle.

L’intérêt de cette acquisition ne se limite pas à l’aspect technologique. Elle repose également sur une complémentarité forte entre les équipes de FuturMaster et celles de PlaniSense, qui collaborent déjà depuis plusieurs années. L’intégration des 40 collaborateurs de PlaniSense au sein du groupe permet de mutualiser des expertises et d’accélérer l’innovation sur les solutions proposées.

Un déploiement international accéléré

Avec cette acquisition, FuturMaster renforce sa présence en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Déjà implantée dans plus de 90 pays, l’entreprise bénéficie d’un réseau étendu et d’une base de clients prestigieux, parmi lesquels Heineken, L’Oréal, LVMH, Forvia et Bel.

Cette opération intervient trois mois après le rachat de FuturMaster par le fonds de Private Equity Sagard NewGen, qui accompagne l’entreprise dans son développement.