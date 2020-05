Téléphonie d’entreprise: pourquoi Aircall lève 60 millions d’euros

Aircall, startup française spécialisée dans les systèmes de téléphonie dans le cloud, lève 65 millions de dollars en série C, soit près de 60,2 millions d’euros. Ce tour de table a été réalisé auprès du fonds DTCP, avec la participation notamment d’Adam Street et des investisseurs historiques eFounders, Draper Esprit, Balderton et NextWorld. Cette dernière levée de fonds porte le financement total de la startup à 106 millions de dollars, soit près de 100 millions d’euros.

Lancé en 2014 au sein du startup studio eFounders, Aircall développe une solution de téléphonie d’entreprise avec pour objectif de l’intégrer avec un maximum d’outils métiers, surtout à l’heure où toutes les entreprises sont en train de procéder à leur transformation. « Cette nouvelle levée de fonds intervient au moment où le marché est le plus porteur pour nous. L’accélération de la digitalisation des entreprises dans le monde entier, l’évolution accélérée de l’usage du cloud et les nouvelles méthodes de travail qu’elles sont en train d’installer nous ouvrent de très belles perspectives de développement », commente Jonathan Anguelov, co-fondateur et COO d’Aircall.

Dans un entretien avec FrenchWeb, Jonathan Anguelov revient sur les défis auxquels la startup a été confrontée, comment la crise liée au Covid-19 a influé sur son business, ainsi que ses ambitions quant à cette nouvelle levée de fonds et comment la startup va gérer son hyper-croissance.

Interview de Jonathan Anguelov, co-fondateur et COO d’Aircall.

Listen to « aircall-2020 » on Spreaker.

Aircall peut se targuer de compter parmi ses clients des poids lourds français de différents secteurs, à l’instar de BlaBlaCar, Cityscoot, Frichti ou encore Lydia. La startup, basée à Paris et à New York, ambitionne désormais d’accélérer sa croissance en développant un modèle économique sur le long terme.

Retrouvez le documentaire We Love Innovation: Comment le Français Aircall veut s’imposer dans la téléphonie d’entreprise.



Aircall : les données clés

Fondateurs : Olivier Pailhès, Jonathan Anguelov, Pierre-Baptiste Béchu et Xavier Durand

Création : 2014

Siège social : Paris

Effectifs : 300

Activité : téléphonie d’entreprise

