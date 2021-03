Télétravail: des PME dénoncent un plan d’action inefficace

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a dénoncé mardi la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise qui impose aux entreprises des zones reconfinées la réalisation d’un « plan d’action » pour promouvoir le télétravail, décrié comme une « nouvelle paperasse ». Selon le protocole, « les entreprises définissent un plan d’action pour les prochaines semaines, pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés, tenant compte des activités télétravaillables au sein de l’entreprise ».

« En cas de contrôle, les actions mises en oeuvre seront présentées à l’inspection du travail », précise le document soumis lundi soir par le gouvernement aux partenaires sociaux. « Nul doute qu’une paperasse de plus à remplir constituera un barrage efficace contre l’épidémie », a réagi avec ironie la CPME dans un communiqué. L’organisation patronale, selon laquelle « la créativité administrative n’a décidément plus de limite », ajoute que « les chefs d’entreprise à la tête d’une TPE-PME apprécieront qu’à défaut de leur proposer une date de vaccination, on leur impose une nouvelle obligation ».

Vis-à-vis du télétravail, « une forme de lassitude prévaut et il devient de plus en plus difficile aux employeurs de l’imposer. De nombreux salariés disent souffrir d’isolement et souhaitent retrouver les locaux de l’entreprise », affirme en outre la CPME. « Il faut au maximum s’y mettre » pour « réduire les contacts » face à la progression de l’épidémie de Covid-19, a au contraire jugé le président Emmanuel Macron, après avoir visité un centre de vaccination et une pharmacie à Valenciennes (Nord).