À quoi reconnaît-on un grand CDO quand soudain tout bascule en ligne?

Ce 17 mars 2020, la Chief Digital Officer d’une division de L’Oréal essentiellement vendue en pharmacies apprend le confinement.

Pourquoi la santé est-elle l’avenir de la beauté (et de la BeautyTech) ?

Comment cette ex-startupeuse s’est-elle reconvertie dans le digital corporate ?

Ses 3 conseils d’entrepreneuse aux Early-stage.

Les moteurs d’une jeune femme qui, à 31 ans, siège au Comex du Goupe leader mondial de la beauté dermocosmétique.

À 31 ans, je vais continuer à accélérer.

Celle qui vous dit ceci a déjà eu deux vies professionnelles à succès – et détient un record, celui d’être la deuxième personne la plus jeune à être entrée dans le groupe L’Oréal à ce niveau. Elle nous reçoit, Covid oblige, dans son sublime appartement parisien, digne d’un « Maisons et Jardins » et vous fait immédiatement sentir importante -la marque des personnes élégantes- en prenant tout le temps qu’il faut, malgré un agenda surchargé.

Mais il ne faut pas se fier aux apparences. La vie ne fut pas toujours aussi douce -corset à 14 ans, devenue startupeuse, des mois de tractations intenses pour voir son potentiel acquéreur se retirer au moment de la vente… Et décidément, les apparences sont trompeuses, car on apprendra que derrière la silhouette élégante se cache aussi une bosseuse acharnée («quand on veut réussir, il faut bosser»), pour faire gagner son Groupe (« quand je suis arrivée fin 2018, le e-commerce représentait près de 18% des ventes de la division Cosmétique Active, donc c’était loin d’être neutre, même si aujourd’hui, ce chiffre a quasiment doublé ») mais aussi en accompagnant des jeunes qui n’ont pas eu la chance d’être dans une famille qui les aide. Et ce mois-ci, lorsqu’elle n’est pas auprès de ses équipes, elle prépare… son brevet de para-moteur.

J’ai eu le privilège de m’entretenir avec Marie Sermadiras et d’apprendre beaucoup. Les idées contenues dans cet entretien sont inestimables pour quiconque tente de créer ou de maintenir une culture d’entrepreneur, dans une startup ou un géant mondial.

Les marques du portefeuille de la division Cosmétique Active sont La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, Sanoflore, Décléor et CeraVe.

Au niveau Groupe, le chiffre d’affaires réalisé en e-commerce est en progression de + 62 % et atteint 26,6 % du total du Groupe sur l’année.

L’accélération a été encore plus forte pour Cosmétique Active, pourtant un secteur plus traditionnel au départ: la part du e-commerce frôle les 30% du total des ventes de la Division, en hausse de plus de 80% sur l’année 2020.

Part du e-commerce dans le total des ventes de la Division Cosmétique Active = 29 %

+80% sur l’année 2020.

Interview

La Division Cosmétique Active de L’Oréal a réalisé une année record en 2020, avec une hausse de +18,9% du chiffre d’affaires, dépassant la barre des 3 milliards d’euros. Quels ont été les facteurs de succès, malgré le contexte difficile?

Marie Sermadiras : Cette crise a été pour nous un catalyseur de tendances sur lesquelles nous étions déjà bien positionnés. En un, la catégorie, le skincare, sur laquelle notre division excelle et qui fut LA catégorie phare, répondant aux aspirations de santé des consommateurs avec un retour aux sources, le soin de la peau. En deux, notre positionnement médical, avec des marques recommandées par les professionnels de santé. Safety-oriented a été le mot d’ordre cette année si particulière, or notre baseline depuis toujours, c’est « La santé, l’avenir de la beauté ».

Notre répartition géographique, forte sur l’Asie et les USA, nous a aussi aidés. Et enfin le digital, qui a été un vrai accélérateur. Nous l’avions pressenti depuis 2014 chez L’Oréal, en préparant nos équipes, donc nous étions bien mieux placés que la plupart de nos concurrents. C’est ce qui a fait la différence: nous étions au bon endroit, et nos équipes étaient formées et prêtes à réagir, avec un mindset agile.

Qu’est-ce que veut dire avoir un « mindset agile » dans un groupe de la taille de L’Oréal?

Nous sommes tous porteurs de sens dans cette organisation. Tout le monde s’est comporté comme s’il s’agissait de sa propre entreprise. Les équipes Retail, par exemple, se sont mises à travailler pour l’e-commerce. Il y a eu une vraie envie de bien faire de la part des équipes. Sans doute aussi parce que L’Oréal a tout de suite annoncé qu’il n’y aurait pas de licenciement, pas de chômage partiel. Et que le groupe a apporté son aide aux professionnels de santé, aux coiffeurs, aux particuliers. Nos usines ont continué à tourner pour produire en grande quantité des gels et pour les donner autour de nous. Nous nous sommes tous sentis un devoir en interne de participer à notre échelle, en étant heureux et fiers de servir le Groupe L’Oréal dans un tel contexte.

Vous dites que les équipes de L’Oréal étaient mieux préparées que celles de d’autres groupes. Mais personne ne s’attendait à une telle crise sanitaire.

Marie Sermadiras : Avec l’arrivée de Lubomira Rochet au poste de Chief Digital Officer de L’Oréal en 2014, chacune des Divisions du groupe est montée en puissance sur le digital, y compris dans la Division Cosmétique Active, qui n’était pas forcément la plus prioritaire car basée sur un modèle de prescription médicale. Donc le 17 mars 2020, au premier jour du confinement, tout le contenu était déjà là -et dès l’origine pensé pour le digital-avec de bonnes équipes de Community Managers en place. Nous avions tout pour répondre aux clients, il y a juste eu à accélérer. Certains de nos concurrents avaient des sites datés et n’étaient pas du tout prêts à prendre cette transition. Nous, nous étions prêts, nous avions juste à courir plus vite.

C’est dans les crises que s’observent les avances prises entre entreprises d’un même secteur. Comment expliquez-vous cette double avancée de L’Oréal, à la fois sur le digital et sur les marques de skincare médical?

Nous pouvons tous être redevable de notre PDG, Jean-Paul Agon -qui cédera la Direction Générale à Nicolas Hieronimus au 1er mai et deviendra alors Président du Conseil d’Administration- d’avoir eu le feeling il y a 10 ans de cette transition, un feeling qui a sauvé le Groupe L’Oréal, car autrement nous n’en serions pas là.

Je suis fière de ce qu’ont accompli les équipes, incroyablement fière, mais c’est néanmoins dix ans de travail et aussi la vision d’un patron et de Lubomira Rochet qui ont eu un vrai rôle à jouer dans cette crise. Quand à la diversification du Groupe entre makeup, parfum, skincare et la montée en puissance de Cosmétique Active et de la santé, nous les devons là aussi à quelques leaders d’exception, Jean-Paul Agon, Nicolas Hieronimus, Lubomira Rocher, Brigitte Liberman, qui a dirigé la Division Cosmétique Active pendant 16 ans, et Jean-Claude Legrand. Ce sont ces personnes-là qui ont été des visionnaires, il y a dix ans.

Si nous nous replaçons au 17 mars 2020, vous êtes Global Chief Digital Officer d’une division du groupe L’Oréal et la fermeture généralisée des points de vente est décrétée du jour au lendemain en France (suivi ou précédé par les autres pays). Que vous êtes-vous dit ce jour-là?

Oh zut, mes vacances ! C’était juste la semaine de mes congés. [Rire]. Plus sérieusement, notre spécificité, c’est que les pharmacies dans lesquelles nous sommes vendus sont restées ouvertes. Mais qui avait envie de s’y rendre? Donc les conséquences étaient les mêmes.

La première question que nous nous sommes posée: comment rassurer nos clients et répondre à leur besoin de base, qui était d’être certain, lorsqu’ils voulaient un produit, de le trouver et d’être livré chez eux? Nous devions nous assurer d’avoir les produits et de pouvoir les livrer. C’est très basique, mais parfois les choses les plus basiques sont essentielles. Beaucoup de nos concurrents avaient des ruptures de stock.

Deuxième sujet, créer un relationnel avec nos clients, les accompagner émotionnellement -lorsque nous nous sommes tous retrouvés chez nous- en leur donnant du contenu de type « edutainment », combinaison d’éducation et de loisir : expliquer comment mieux se laver les mains, comment porter un masque, quelles routines pour protéger sa peau, comment lutter contre l’acnée liée au masque, la fameuse maskné ? Donc éduquer, divertir et rassurer du fait que nous étions toujours présents et que nous pourrions toujours les livrer. Rappelez-vous du pic d’achats sur les produits de première nécessité comme les savons.

Ensuite fédérer et être là pour nos communautés, notamment les professionnels de santé. Nous avons aussi souhaité valoriser les médecins et les infirmières. En Chine, une campagne entière a été réalisée avec des infirmières. Et à des consommateurs qui s’alarment sur les réseaux sociaux de leurs problèmes de peau, nous leur avons envoyé des échantillons produits pour les aider à vaincre les allergies. Nous avons vraiment essayé d’être là pour nos communautés.

Enfin, durant toute cette période, l’important était d’être là pour nos équipes. L’Oréal a tenu le cap avec une stratégie agile et très claire dès le début, qui les a rassurés. Je pense particulièrement à tous nos Derm Advisors et nos représentants Beauté en pharmacie, qui sont des indépendants. Ils n’ont pas eu à se demander comment ils allaient finir leurs fins de mois. Nous les avons transformés en agents digitaux pour aider nos clients qui voulaient acheter en ligne.

À partir de mars, il vous revient, à vous et vos équipes au digital, de « délivrer ».

Marie Sermadiras : Oui, et là je remercie toutes mes équipes pour leur engagement exceptionnel. Pour ma part, je suis entrée dans une sorte de tunnel de mars à août. Iincapable de m’arrêter une journée, il n’y avait tout simplement pas le temps ! Énormément de sujets à trancher : nos Livestream sont-ils bien faits ? Sommes-nous présents sur tous les sites de vente ? Devons-nous suspendre nos investissements médias ? Beaucoup de nos concurrents l’ont fait, nous avons pris le parti de ne pas le faire et c’est une chance, car en digital, les effets sont à long terme et les coups d’accélérateurs et de freins ne sont jamais bons pour l’algorithme… Nous avons fait en quelques mois ce qui aurait pris des années à faire passer à des managers qui croyaient moins au digital.

Digitaliser les visites médicales

Une des clés du succès : notre relation digitalisée avec les médecins.

Et la relation unique tissée par les marques avec les professionnels de santé, comment la poursuivre dans un tel contexte? D’ailleurs, avaient-ils encore le temps de vous écouter?

Marie Sermadiras : Nous avons mis en place trois actions vis-à-vis des médecins : nous avons digitalisé notre manière de parler avec eux, nous avons digitalisé nos grands Congrès et Symposium annuels et nous les avons aidés à passer au digital.

Donc tout d’abord, nous avons mis en place des programmes digitaux pour s’adresser aux médecins que nous visitions régulièrement – en instaurant notamment des visites médicales en visio. Ensuite, nous avons développé des e-congrès, pour perpétuer ce lien, animer cette communauté et les médecins nous en sont reconnaissants car ils ont découvert que des symposiums virtuels étaient possible. Enfin, et je crois que là aussi, nous avons pris une grande avance par rapport au marché, c’est que nous avons aidé les médecins à faire ce même travail de digitalisation auprès de leurs clientèles.

L’Oréal? N’ont-ils pas vu cela comme une démarche mercantile?

Vous savez, un médecin a aussi besoin d’augmenter son reach et de toucher plus de patients ! Donc nous avons aidé les médecins à avoir plus de voix via les réseaux sociaux, nous leur avons organisé des formations pour parler directement à leurs consommateurs, via des Live Streaming par exemple, et nous les avons fait travaillé avec des influenceurs, pour apprendre des influenceurs, mais aussi pour qu’ils forment les influenceurs à mieux éduquer leurs followers.

Tout ce que nous faisions dans la vraie vie, nous l’avons juste passé au digital.

À l’avenir, pensez-vous que ces webinars et symposiums virtuels remplaceront les congrès médicaux?

Je ne crois pas au tout-virtuel, je crois qu’il y aura à nouveau des congrès en physique. Mais une partie va rester virtuelle, avec l’avantage de pouvoir rassembler des personnes du monde entier.

Et vous-même, en tant que Cosmétique Active, quels avantages retirez-vous de toutes ces actions? Car on ne s’improvise pas créateur de e-Congrès du jour au lendemain!

Aujourd’hui pour gagner des parts de marché, il faut être dans l’éducation. Or de plus en plus de marques de cosmétique jouent sur les codes de la dermato, du médical, sans pour autant investir autant en R&D aux cotés des médecins. Le fait de montrer que nous sommes prescrits par le corps médical, que ce soit un médecin, une infirmière, un pharmacien, est essentiel et il n’y a rien de mieux à faire pour nous, marque, que de nous taire un peu, et de les faire parler. Nous avons juste à transposer ce qui se passe dans la vraie vie, en ligne.

L’experte:

Laurence Faguer est une marketeuse et entrepreneuse « go-between » France et USA, fondatrice de Customer Insight.

A la demande d’entreprises françaises, elle repère en personne les innovations en Digital, Mobile et Retail aux Etats-Unis, avant qu’elles ne soient connues en France, puis les aide à transposer avec succès ces stratégies ayant fait leur preuve aux U.S.

Laurence est l’une des expertes retail et beautytech de FrenchWeb, vous pouvez régulièrement retrouver ses analyses, et interview sur Decode Retail.