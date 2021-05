The New Standards Retail

Cette crise sanitaire aura accéléré l’adoption de nouveaux usages amenant de nombreuses entreprises à se reconfigurer au delà de leurs projets de transformation initialement engagés. Ces changements sont autant d’opportunités dont se sont saisies les plus vaillantes, suivies de leurs compétiteurs. De la découverte produit en livestream shopping, à la livraison du produit en passant par l’expérience post achat ou encore l’adoption grandissante du buy now, pay later quels sont les principaux points de transformation et quelles sont les solutions rapidement activables?

Autant de questions que nous allons aborder dans notre nouveau programme « The New Standards » auquel nous vous proposons de participer tout au long de l’année au travers de conférences, workshops, études de cas que l’équipe de FrenchWeb organise avec ses partenaires les plus innovants.

Nos prochains rendez vous:

Comment structurer son équipe eCommerce?

Direct to consumer, quels sont les facteurs clés de succès?

TikTok vs Instagram

Buy now, Pay later

L’expérience Post Achat

Les darkshops mode d’emploi

Ce programme exclusif est réservé aux membres de notre communauté, pour la rejoindre il suffit de vous enregistrer afin que nous validions votre profil.