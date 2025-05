Toloka, la nouvelle startup sur laquelle mise en direct Jeff Bezos

Le fonds personnel de Jeff Bezos, Bezos Expeditions, vient d’investir 72 millions de dollars, soit environ 64 millions d’euros, dans Toloka, une entreprise basée à Amsterdam spécialisée dans les solutions de données pour l’intelligence artificielle. L’opération, annoncée début mai, marque une étape importante pour cette société encore peu connue du grand public mais déjà active auprès de clients tels que Microsoft, Amazon, Shopify ou Anthropic.

Fondée par Olga Megorskaya, Toloka veut fournir aux entreprises technologiques des données humaines de qualité pour entraîner, valider et améliorer les modèles d’intelligence artificielle. Initialement conçue comme une plateforme de micro-tâches, l’entreprise s’est progressivement spécialisée dans l’annotation experte de données, la création de benchmarks open source et le développement d’environnements virtuels de test pour les intelligences artificielles génératives. Elle s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 200 000 collaborateurs humains répartis dans plus de cent pays et actifs dans quarante langues.

L’arrivée de Jeff Bezos parmi les investisseurs s’accompagne d’un changement dans la gouvernance. Mikhail Parakhin, directeur de la technologie chez Shopify, participe également à ce financement et rejoint le conseil d’administration en tant que président exécutif. Il souligne que « la demande pour une expertise de données d’IA de classe mondiale est plus urgente que jamais » et que Toloka est selon lui « particulièrement bien positionnée pour y répondre, grâce à l’excellence de son ingénierie, sa reconnaissance académique et sa capacité à conjuguer rigueur scientifique et coordination humaine à grande échelle. »

Jusqu’à récemment, Toloka faisait partie de l’univers Nebius, issu du spin-off des actifs internationaux de Yandex. Nebius conserve une part économique importante dans l’entreprise mais ne détient plus de pouvoir de vote majoritaire. Cette évolution donne à Toloka une autonomie renforcée pour poursuivre son expansion. Arkady Volozh, fondateur et directeur général de Nebius Group, estime que l’arrivée de Bezos et de Parakhin est « une validation de la qualité du projet porté par Olga et son équipe », tout en marquant une transition vers une nouvelle phase de développement.

L’investissement vise à renforcer la capacité de Toloka à concevoir des systèmes hybrides associant intelligence artificielle et intervention humaine. L’objectif est de proposer des solutions fiables, sécurisées et transparentes dans un contexte où les enjeux de gouvernance algorithmique prennent une importance croissante pour les entreprises et les régulateurs. Olga Megorskaya précise que « ce financement nous permettra de renforcer notre approche fondée sur l’automatisation assistée par l’humain, dans une logique d’intelligence artificielle responsable et centrée sur l’utilisateur ».

Cette opération intervient alors que les débats sur la qualité des données utilisées pour entraîner les modèles de langage s’intensifient, notamment en Europe avec l’arrivée de l’AI Act. Dans ce contexte, la promesse de Toloka prend une dimension particulière. Produire des données traçables, validées par des experts et conformes aux exigences réglementaires devient un levier stratégique. L’entreprise bénéficie déjà d’une reconnaissance dans la communauté scientifique avec des publications dans des conférences comme NeurIPS ou ICML, et des contributions régulières aux travaux du consortium MLCommons.