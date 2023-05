Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le gouvernement américain a annoncé mardi avoir perturbé l’une des opérations de cyberespionnage les plus sophistiquées et de longue durée du gouvernement russe, grâce à une opération du FBI appelée « Medusa ». Cette opération visait un logiciel malveillant vieux de près de 20 ans, appelé « Snake », exploité par Turla, une unité du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie.

Snake a été utilisé pour voler des documents sensibles sur des centaines de systèmes informatiques dans au moins 50 pays. Le FBI a réussi à accéder physiquement à certains ordinateurs compromis, étudier Snake et développer un outil appelé « Perseus » pour décrypter et décoder les communications de Snake. Le 8 mai, le FBI a utilisé Perseus pour donner des ordres à Snake afin de lui faire écraser ses propres composants vitaux sans affecter l’ordinateur hôte ni les autres applications légitimes sur cet ordinateur.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que cette opération, menée en collaboration avec des partenaires internationaux, avait démantelé un réseau mondial d’ordinateurs infectés par des logiciels malveillants utilisés par le gouvernement russe pour mener des cyber-espionnages depuis près de deux décennies. Les agences gouvernementales américaines et leurs homologues du monde entier ont publié mardi un avis de cybersécurité de 48 pages détaillant l’opération, le fonctionnement de Snake et les mesures d’atténuation.

Anthropic la startup qui rend sont IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple…

Anthropic, une startup d’IA, a dévoilé son approche de formation en « IA Constitutionnelle » pour inculquer des « valeurs » à son chatbot Claude, dans le but d’améliorer la transparence, la sécurité et la prise de décision des systèmes d’IA. Claude est similaire à ChatGPT d’OpenAI et a été lancé en mars.

Contrairement à l’apprentissage par renforcement à partir des retours humains (RLHF), l’IA Constitutionnelle d’Anthropic guide les résultats des modèles de langage d’IA en les formant avec une liste initiale de principes issus de diverses sources, telles que la Déclaration universelle des droits de l’homme, les conditions d’utilisation d’Apple (ne riez pas) et les principes de recherche en IA d’Anthropic. Cette approche facilite la compréhension et l’ajustement des valeurs du système d’IA et ne dépend pas d’une modération opérée à la main.

L’IA Constitutionnelle pourrait permettre une adaptation plus rapide et plus flexible aux nouveaux défis et problèmes éthiques liés à l’utilisation de l’IA. Anthropic prévoit d’améliorer sa constitution de manière itérative en fonction des retours et des recherches supplémentaires.

bien connu du petit monde de l’IA, Anthropic a levé 1,3 milliards de dollars dont Google (qui a investi 300 millions dans la startup), Eric Schmidt, Spark Capital, ou encore Sam Bankman Fried…

Cybercloud? cohabitation en vue!

Un projet de document de l’UE que se sont procuré nos confrères de Reuters stipulerait que les fournisseurs de services cloud non-européens, tels qu’Amazon, Google et Microsoft, ne pourront obtenir un label de cybersécurité de l’UE que via une coentreprise avec une entreprise basée dans l’UE, où ils ne détiendraient qu’une participation minoritaire. Les employés ayant accès aux données de l’UE devraient être situés dans le bloc des 27 pays et subir un contrôle spécifique. L’initiative de l’agence de cybersécurité de l’UE, l’ENISA, vise à garantir la cybersécurité des services cloud, mais pourrait susciter des critiques des géants technologiques américains craignant d’être exclus du marché européen.

En bref:

Les autorités chinoises ont arrêté un homme pour avoir écrit des articles de fausses nouvelles avec ChatGPT et les avoir partagés sur les réseaux sociaux. Il s’agit de l’une des premières arrestations pour mauvaise utilisation de l’IA.

IBM a lancé WatsonX, une suite de services d’IA comprenant sept modèles pré-entraînés, et a noué un partenariat avec Hugging Face pour inclure des milliers de modèles et bibliothèques supplémentaires.

Spotify a supprimé environ 7% des pistes téléchargées par la start-up de musique basée sur l’IA, Boomy, soit « des dizaines de milliers » de chansons, en raison de soupçons que des bots se faisaient passer pour des auditeurs humains

Nintendo prévoit de vendre 15 millions de consoles Nintendo Switch au cours de l’exercice 2023, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 15,7 millions. Au cours de l’exercice 2022, l’entreprise a vendu 18 millions de consoles Switch.

Une enquête a révélé que Google Maps ne supprime pas de manière proactive les données de localisation lorsque des personnes visitent des cliniques d’avortement, un an après que Google ait déclaré qu’il le ferait.

Jamespot, fournisseur de solutions de collaboration dans le cloud, a annoncé l’acquisition de Ftopia, un autre acteur français du partage de fichiers en ligne. Les deux sociétés sont des partenaires de longue date, collaborant depuis 2009. L’acquisition de Ftopia permettra à Jamespot de proposer une solution de gestion documentaire plus complète et plus sécurisée pour ses utilisateurs. Ftopia offre deux types de partage de fichiers, « Drive » pour la synchronisation avec l’ordinateur de l’utilisateur, et « Extranet » pour le partage avec des utilisateurs tiers. Le montant de l’acquisition n’a pas été révélé.

La nouvelle gamme de vélos de VanMoof ne dispose plus de la fonctionnalité « Localiser » d’Apple, objectif baisser les coûts de fabrication en évitant la licence commercialisée par Apple. Chez Van Moof le mot d’ordre est pas de superflu!

La SNCF a dévoilé les résultats de son nouvel appel d’offres concernant la gestion de places de stationnement de covoiturage dans ses gares, et Getaround, s’est vu octroyé 230 places de stationnement dans 32 gares en France.

Les levées de fonds à suivre:

La startup israélienne UVeye, qui utilise la vision par ordinateur et l’IA pour le contrôle technique de véhicules, a levé 100 millions de dollars lors d’une série D dirigée par Hanaco VC pour une valorisation d’environ 800 millions de dollars.

FW MARKET:

AIRBNB annonce un chiffre d’affaires au 1er trimestre 2023 en hausse de 20 %, à 1,82 milliard de dollars, contre 1,79 milliard attendu, avec un bénéfice net de 117 millions de dollars. Perspective prudente pour le 2nd trimestre. l’action ABNB chute de plus de 10 % à la cloture.

TWILLIO annonce un chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 en hausse de 15 % atteignant 1,01 milliard de dollars, contre 1 milliard attendu, 300 000 comptes clients actifs, contre plus de 268 000. Prévisions en baisse pour le 2nd trimestre. L’action TWLO chute de 13 % à la cloture.

ELECTRONICS ARTS annonce un chiffre d’affaires de 1,87 milliard de dollars pour son 4ème trimestre fiscal en hausse de 2,7 % et enregistre une perte nette de 12 millions de dollars, contre un bénéfice net de 225 millions sur Q4 2022. Sur 12 mois glissant, Electronics Arts enregistre un chiffre d’affaires de $7.43 milliards de dollars (en croissance de 6%) pour un résultats profitable à 800 millions de dollars. L’action EA baissait très légèrement à la cloture de 0,28%

AFFIRM (acteur du BNPL) annonce un chiffre d’affaires pour le 3eme trimestre de son année fiscale en hausse de 7 % en glissement annuel à 381 millions de dollars, contre 370 millions attendus, la perte nette s’élève à 205,7 millions de dollars, contre 54,7 millions sur la même période l’année précédente. L’action AFRM baisse de 8 % à la cloture.

MOUVEMENTS:

Frédéric Tardy rejoint Microsoft France au poste de General Manager, Financial Services Leader. Il opérait auprès de Home Credit Insurance depuis octobre 2020 comme Group Chief Customer and Strategy Officer. Il a dirigé pendant près de 4 ans l’Atelier BNP Paribas à San Francisco.

Constance Grandsire rejoint la startup Orosound en tant que Responsable de la communication, fonction qu’elle occupait précédement chez Sociabble

Grégroire Bruny poursuit son parcours chez Criteo où il vient d’être promuHead Of Agency EMEA