Top 7 des outils de signature électronique en 2025 : sécurité, conformité et performance

Les solutions de signature électronique sont devenues des incontournables pour les entreprises, car elles simplifient et automatisent les processus de signature. Polyvalentes et conformes à la réglementation (eIDAS), elles leur permettent par ailleurs d’être plus agiles. Voici notre TOP 7 !

Docusign, un acteur mondial incontournable

Utilisé par des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde, Docusign propose une solution flexible et riche en fonctionnalités, notamment la gestion des accords via l’IA et l’automatisation des workflows.

Avantage concurrentiel majeur : portée internationale et richesse fonctionnelle (IA, intégrations multiples, automatisation des workflows).



Points forts : très complet, adapté aux grandes organisations, forte fiabilité et sécurité.



Limites : prix relativement élevés pour les petites structures, interface parfois jugée complexe pour les nouveaux utilisateurs.

En savoir plus >

Yousign, la signature simple et accessible

Yousign est une solution française facile à prendre en main, avec des forfaits allant de 9 à 38 €/mois et un essai gratuit. Elle propose également des APIs pour l’intégration dans les outils métiers.

Avantage concurrentiel majeur : simplicité et accessibilité, avec une approche adaptée aux PME et indépendants.



Points forts : interface intuitive, rapidité de mise en œuvre, tarifs compétitifs.



Limites : Une gestion des résiliations à optimiser selon certains avis.

En savoir plus >



Docaposte, la solution de confiance

Filiale du Groupe La Poste, Docaposte propose une gamme complète de solutions de signature électronique, adaptées aux besoins des entreprises de toutes tailles. Elle met en avant trois niveaux de sécurité (signature simple, avancée, qualifiée), conformément au règlement eIDAS.

Avantage concurrentiel majeur : une expertise française reconnue dans les services de confiance numérique (hébergement souverain, certification ANSSI).

Points forts : haut niveau de sécurité, conformité européenne, accompagnement de proximité.

Limites : abonnement et/ou minimum de facturation peu adaptés aux indépendants et TPE.

En savoir plus >

Signaturely, l’outil pratique et intégrable

Signaturely propose un plan gratuit (limité) et des forfaits payants intégrant de nombreux outils externes (Google Drive, Dropbox, etc.), avec un journal d’audit juridique pour la conformité.

Avantage concurrentiel majeur : intégration facile avec d’autres outils et suivi juridique automatisé.



Points forts : interface intuitive, gestion simplifiée des signatures, bonnes intégrations.



Limites : notoriété faible en Europe, plan gratuit très limité.

En savoir plus >

Adobe Acrobat Sign : la fiabilité et l’expertise d’Adobe

Intégré à la suite Adobe Document Cloud, Acrobat Sign permet de signer des documents PDF sans logiciel supplémentaire. Les tarifs débutent à 15,59 €/mois.

Avantage concurrentiel majeur : intégration native à Adobe Acrobat et PDF, fiabilité reconnue.



Points forts : compatibilité multi-navigateurs, sécurité et conformité, large adoption.



Limites : coût relativement élevé pour les indépendants

En savoir plus >

PandaDoc, l’outil orienté workflow

PandaDoc permet de créer, personnaliser et signer rapidement des documents grâce à ses modèles et intégrations Rich media.

Avantage concurrentiel majeur : solution “tout-en-un” qui combine création et signature documentaire.



Points forts : ergonomie moderne, flux de travail optimisé, personnalisation avancée.



Limites : peut être surdimensionné pour ceux qui cherchent uniquement la signature électronique.

En savoir plus >

Dropbox Sign : des fonctionnalités intéressantes

Anciennement HelloSign, Dropbox Sign permet de demander un nombre illimité de signatures dès son forfait de base, avec piste d’audit et rappels automatiques.

Avantage concurrentiel majeur : signatures illimitées et intégration fluide avec Dropbox.



Points forts : simplicité d’usage, intégrations utiles, suivi automatisé des signatures.



Limites : absence de version française

En savoir plus >