De la recherche à l’hôpital, M2care veut bâtir 8 nouvelles startups santé

Le venture studio M2care, spécialisé dans la Healthtech, a annoncé l’entrée au capital du fonds French Tech Accélération 2 (FTA2) de France 2030. Ce tour de table réunit également Mérieux Développement, l’institut NAOS des sciences de la vie, le Crédit Agricole Centre Est et plusieurs family offices.

Fondé pour transformer les innovations issues des laboratoires académiques en projets industriels viables, M2care accompagne les porteurs de projets dès les phases les plus précoces. Son modèle repose sur une équipe d’entrepreneurs en résidence et sur un réseau international mobilisé pour franchir les barrières scientifiques, cliniques et réglementaires propres à la santé. L’objectif est de relier la recherche aux applications concrètes en milieu hospitalier.

Le studio a déjà engagé trois projets. Previa Medical développe un dispositif médical numérique destiné à prévoir et prévenir les urgences hospitalières. TheraSonic travaille sur l’usage des ultrasons pour améliorer le traitement des maladies cérébrales. Rhovica Neuroimaging conçoit un cathéter de drainage ventriculaire équipé de capteurs intégrés pour optimiser la prise en charge des patients à risque d’hypertension intracrânienne. Les priorités de recherche concernent la cardiologie, la dermatologie, l’ophtalmologie et la neurologie.

Avec le soutien de FTA2 et de ses nouveaux investisseurs, M2care vise désormais la création et le développement de huit startups supplémentaires dans la santé. Pour Florence Thueux, présidente et directrice générale, l’objectif est de rapprocher les innovations médicales du marché et des patients. Carsten Laue, directeur général, souligne de son côté l’ambition de bâtir des startups pionnières dans les technologies médicales.