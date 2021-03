Trottinettes électriques: Bird mise 125 millions d’euros sur son déploiement européen

L’entreprise américaine Bird, pionnière des trottinettes électriques en libre-service, a annoncé mardi qu’elle investirait 125 millions d’euros cette année pour accélérer son déploiement dans 50 nouvelles villes en Europe et s’implanter dans des localités plus petites. En France, où la start-up est présente à Marseille, Bordeaux, La Valette-du-Var (Var), Viry-Châtillon (Essonne), Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) et Brétigny-sur-Orge (Essonne), Bird compte se lancer cette année dans « une douzaine » de localités.

«Tout type de ville »

« Le but est d’ouvrir tout type de ville dans tous les territoires », a précisé un porte-parole à l’AFP, sans préciser où l’entreprise veut déployer ses trottinettes. Elle est actuellement implantée dans 48 villes aux États-Unis et autant en Europe, selon lui. « Pour faciliter la transition de l’usage de la voiture individuelle à l’usage de la micro-mobilité », Bird va aussi lancer des formule d’abonnements, avec des forfaits quotidiens et mensuels de trajets illimités et des forfaits mensuels et trimestriels de déverrouillages illimités.

Première société à s’être lancée dans les trottinettes en « free floating », à Los Angeles en septembre 2017, Bird a été la deuxième sur le marché parisien en août 2018, mais n’a pas été retenue quand la mairie de Paris a choisi trois opérateurs l’an dernier. Elle a donc abandonné son objectif d’installer son quartier général européen dans la capitale française, où elle promettait de créer 1 000 emplois en deux ans.