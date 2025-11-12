U-SPACE lève 24 millions d’euros pour industrialiser la production des constellations satellitaires européennes

À Toulouse, U-Space veut transformer la manière dont l’Europe conçoit et fabrique ses satellites. Fondée en 2018, la société a fait le pari d’un modèle industriel inspiré de l’automobile, combinant production en série, modularité et digitalisation intégrale.

Le site U-Zine, inauguré fin 2024, incarne cette ambition. Sur 850 m² de salles blanches, les équipes d’U-Space assemblent leurs plateformes 12U et FreeForm selon un processus entièrement numérisé. Objectif : atteindre un rythme de production d’un satellite par jour à terme. Cette cadence, encore inédite en Europe, s’appuie sur des méthodes de flux inspirées de la chaîne automobile, où chaque étape est standardisée et intégrée dans une infrastructure logicielle propriétaire. Trois satellites, NESS, Soap et Pandore, sont déjà en orbite, une douzaine d’autres sont en cours d’intégration.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un changement d’échelle, l’entreprise, qui compte aujourd’hui environ 80 salariés, se positionne désormais comme un partenaire de référence pour les opérateurs de constellations et les institutions. U-Space revendique une maîtrise complète de la chaîne de valeur, du design à la mise en orbite, et cible à présent les marchés internationaux. L’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient figurent parmi ses priorités, dans un contexte où plusieurs puissances régionales accélèrent leurs programmes spatiaux.

Pour soutenir cette expansion, U-Space a réalisé une levée de 24 millions d’euros auprès de BLAST, DEFIINVEST, EXPANSION, CAPSPACE, ARIS, PRIMO SPACE, AUDACIA CO-INVEST, VERTECH FINANCE. Ce nouveau financement doit lui permettre d’accroître ses capacités industrielles, de poursuivre la digitalisation de ses outils et d’investir dans le développement logiciel. L’entreprise vise un rythme de production d’un satellite par semaine d’ici fin 2027.