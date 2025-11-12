Vols de voitures : comment des enceintes connectées trafiquées ouvrent et démarrent un véhicule sans effraction apparente.

L’Unité nationale cyber (UNCyber) de la Gendarmerie nationale a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel international spécialisé dans le vol de véhicules à l’aide de dispositifs électroniques de déverrouillage. Cinq personnes ont été interpellées en France, dans le cadre d’une enquête conduite sous l’autorité du parquet de Paris, avec le soutien d’Europol et des Carabinieri italiens, trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire.

Une enquête née d’une recrudescence de vols de véhicules japonais

L’affaire débute en septembre 2023, lorsque l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) constate une hausse des vols de véhicules de marques japonaises. Une enquête préliminaire est alors ouverte par le département criminalité organisée de l’UNCyber, sous la direction de la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris. Les faits visés sont multiples, vols en bande organisée, atteintes à un système de traitement automatisé de données, association de malfaiteurs et blanchiment.

Des enceintes connectées reprogrammées pour pirater les véhicules

Au cœur du dispositif, les enquêteurs découvrent un détournement d’usage inédit avec des enceintes musicales connectées, reprogrammées pour contourner les systèmes électroniques embarqués de certains modèles automobiles. Ces appareils pouvaient ouvrir et démarrer un véhicule sans effraction apparente, en exploitant des failles dans les protocoles de communication internes.

Rapidement, l’enquête révèle un circuit de production et de distribution mondial, les dispositifs étaient vendus via des messageries chiffrées et expédiés dans 17 pays européens, mais aussi vers les États-Unis, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique. Le général de brigade Hervé Pétry, commandant de l’UNC, évoque un phénomène « qui dépasse aujourd’hui les systèmes mécaniques traditionnels » et qui « prend une ampleur mondiale ».

Un réseau international structuré et lucratif

Les investigations ont permis d’identifier les fabricants et revendeurs de ces outils de piratage, à l’origine de centaines de vols de véhicules. L’opération conjointe menée le 3 novembre 2025 a conduit à l’interpellation de cinq individus en Île-de-France, en Eure-et-Loir et dans le Gard, tandis que les Carabinieri de Palerme procédaient à des arrestations simultanées en Italie. La coordination transfrontalière a été assurée par Europol, confirmant l’ampleur internationale du trafic.

Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi :

6 véhicules ;

; 38 000 € en numéraire ;

; 76 000 € sur comptes bancaires ;

; des dispositifs électroniques d’une valeur marchande estimée à 100 000 €.

Quand la cybercriminalité s’invite dans le monde physique

Cette opération temoigne de la fusion entre cybercriminalité et criminalité traditionnelle. L’enquête de l’UNCyber, appuyée par les expertises de l’IRCGN, confirme la montée en puissance d’une nouvelle forme de délinquance hybride.