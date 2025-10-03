Bert de Brabandere, CEO de Segments.ai
Bert de Brabandere, CEO de Segments.ai
ACQUISITIONCARTECHIN THE LOOPTHE PROMPT

Uber s’offre une startup belge pour se renforcer dans l’IA appliquée aux véhicules autonomes

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

03/10/2025
1 minute de lecture

Uber a acquis la société belge Segments.ai, spécialisée dans l’annotation de données issues de capteurs pour les véhicules autonomes, drones et robots. Fondée en 2020 par Bert De Brabandere et Otto Debals, la startup avait été la première entreprise belge admise au programme Y Combinator (W21).

Segments.ai a développé une plateforme d’annotation multi-capteurs, permettant de traiter des données complexes issues de caméras, de capteurs lidar et d’autres technologies. L’entreprise revendiquait une croissance triplée deux années consécutives et avait su séduire des clients industriels de premier plan tels que John Deere, Serve Robotics, Outrider ou encore Zipline.

Avec cette acquisition, Segments.ai et son équipe rejoignent Uber AI Solutions, l’unité du groupe dédiée aux services d’annotation. Uber avait déjà commencé à proposer ses outils en B2B, comptant plus de 50 clients dont Aurora Innovation et Niantic. L’intégration de Segments.ai doit permettre à l’entreprise de San Francisco de consolider ses compétences dans l’annotation 3D et lidar, domaine clé pour la conduite autonome.

Segments.ai a levé des fonds auprès de Merus Capital et Volta Ventures. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
03/10/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Bert de Brabandere, CEO de Segments.ai
Uber s’offre une startup belge pour se renforcer dans l’IA appliquée aux véhicules autonomes
Mathieu Tarnus, fondateur de 404 Ventures, et Président de Groupe Positive
404 Ventures, le nouveau fonds entrepreneurial de Mathieu Tarnus
Hani Sherry, CEO de Tihive
TiHive lève 8 millions d’euros pour industrialiser le contrôle qualité par imagerie térahertz et IA
Alice Bentick, CEO Entrepreneur First
Sans ancrage aux États-Unis, pas de scale : Entrepreneurs First accélère l’accès des fondateurs européens à la Silicon Valley
Benjamin Djidi, co fondateur et CEO de Popsink
Sans data en temps réel, pas d’IA possible: Popsink comble le chaînon manquant avec une levée de 3 millions d’euros
Clement Meslin co fondateur et CEO d'EDFLEX
IA et formation continue : Edflex lève 15 M€ pour transformer le rôle de la formation en entreprise
Sixte de Vauplane, CEO d'ANIMAJ
ANIMAJ relance Maya l’Abeille avec Studio 100 et confirme son ambition mondiale