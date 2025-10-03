Uber s’offre une startup belge pour se renforcer dans l’IA appliquée aux véhicules autonomes

Uber a acquis la société belge Segments.ai, spécialisée dans l’annotation de données issues de capteurs pour les véhicules autonomes, drones et robots. Fondée en 2020 par Bert De Brabandere et Otto Debals, la startup avait été la première entreprise belge admise au programme Y Combinator (W21).

Segments.ai a développé une plateforme d’annotation multi-capteurs, permettant de traiter des données complexes issues de caméras, de capteurs lidar et d’autres technologies. L’entreprise revendiquait une croissance triplée deux années consécutives et avait su séduire des clients industriels de premier plan tels que John Deere, Serve Robotics, Outrider ou encore Zipline.

Avec cette acquisition, Segments.ai et son équipe rejoignent Uber AI Solutions, l’unité du groupe dédiée aux services d’annotation. Uber avait déjà commencé à proposer ses outils en B2B, comptant plus de 50 clients dont Aurora Innovation et Niantic. L’intégration de Segments.ai doit permettre à l’entreprise de San Francisco de consolider ses compétences dans l’annotation 3D et lidar, domaine clé pour la conduite autonome.

Segments.ai a levé des fonds auprès de Merus Capital et Volta Ventures. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.