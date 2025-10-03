L’art de la rencontre pour développer son réseau professionnel – les rendez-vous tech à ne pas manquer en octobre

Quand les opportunités se jouent souvent dans l’informel, l’art de la rencontre est devenu une compétence clé. Les moments décisifs se trouvent rarement inscrits dans l’agenda et naissent de manière impromptue dans un couloir de conférence, lors d’un cocktail, autour d’un dîner ou dans la file d’attente d’un événement. Ces échanges apparemment anodins ouvrent parfois la voie à une nouvelle collaboration, un client inattendu ou une introduction précieuse, encore faut-il savoir les initier.

Du contact à la connexion

Le networking ne se réduit pas à l’échange de cartes de visite et la différence se joue dans la capacité à créer une connexion immédiate et marquante. Trois éléments comptent : la posture, l’intention et le suivi. La posture, par l’énergie et l’attention portées à l’autre, crée la première impression (celle qui ne faut pas rater). L’intention, tournée vers la curiosité plutôt que l’autopromotion, donne du relief à la conversation. Le suivi, enfin, inscrit l’échange dans la durée et transforme un moment en relation.

Préparer sans figer

Les rencontres les plus fructueuses reposent sur un mélange de préparation et de spontanéité. Avant un événement, certains fixent un objectif clair : échanger avec un nombre défini de personnes, explorer un thème ou initier une mise en relation précise. Une fois sur place, la clé est de poser des questions ouvertes : « Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? », « Quel est votre principal défi ? ». Ces formules, simples et adaptables, permettent de lancer une conversation authentique sans contraindre l’interlocuteur.

Donner avant de recevoir

Une erreur fréquente consiste à n’envisager l’échange qu’en fonction d’un bénéfice immédiat. L’approche la plus efficace est inverse : chercher d’abord à être utile. Recommander un contact, partager une ressource, ou proposer une introduction, même si aucun projet commun ne se dessine, crée une crédibilité durable. C’est dans cette posture de “connecteur” que se construit un réseau solide.

Le moment de conclure

Savoir terminer une conversation est aussi important que de l’engager. Une sortie claire évite le flottement et laisse une impression positive. « Je vais saluer d’autres personnes mais j’aimerais poursuivre cette discussion, est-ce que je peux vous ajouter sur LinkedIn ? » : la formule est simple, polie et ouvre une suite. Le message envoyé dès le lendemain, rappelant brièvement le contexte de l’échange, consolide la mémoire de la rencontre et installe la relation dans le temps.

Cultures et contextes

Les pratiques varient selon les environnements. Dans les milieux anglo-saxons, le networking est codifié, parfois compétitif, appuyé sur des outils numériques comme les QR codes ou des bases de contacts personnelles. En Europe, la qualité de l’échange et la profondeur de la conversation priment souvent sur le volume de rencontres. Mais le principe reste identique : la valeur d’un réseau tient moins à sa taille qu’à la solidité des liens qui le composent.

Une compétence à cultiver

L’art de la rencontre n’est pas inné. Il s’acquiert par la répétition, la curiosité et l’attention portée aux autres. Oser sortir de sa zone de confort, ritualiser le suivi et privilégier l’écoute active transforment un moment improvisé en opportunité structurante. Dans un contexte où carrières et projets reposent sur des réseaux de confiance, cette compétence discrète peut peser lourd dans la trajectoire d’un professionnel.

October Tech : les rendez-vous à ne pas manquer

HubForum – 7 octobre – Paris

Organisé par le Hub Institute, le HubForum rassemblera plus de 600 décideurs du commerce et du digital autour des mutations des plateformes publicitaires, de l’expérience client et de l’IA. Au programme : conférences, masterclass et networking avec des intervenants de LVMH, Tinder ou Ikea.

EBG – Digital Benchmark – 7-8 octobre – La Rochelle

Le Digital Benchmark de l’EBG réunira les acteurs du marketing digital pour deux jours de conférences et d’ateliers. Un panorama complet des solutions AdTech et MarTech, avec benchmarks, retours d’expérience et études de cas.

SEO Summit – 14-15 octobre – Paris

Le rendez-vous du référencement naturel revient au Parc des Princes en partenariat avec BDM. Experts et praticiens, dont Sylvain Peyronnet, Paul Sanches et Nelly Kempf, partageront leurs analyses sur l’IA, l’E-E-A-T, l’expérience utilisateur et l’impact des réseaux sociaux.

European Blockchain Convention – 15-17 octobre – Barcelone

L’événement blockchain majeur en Europe revient avec un focus sur la tokenisation, la finance décentralisée et les cas d’usage industriels. Un lieu de rencontre privilégié entre fondateurs, investisseurs et régulateurs.

UNLEASH World – 21-22 octobre – Paris Convention Centre

Le festival international dédié aux technologies RH explorera le futur du travail : automatisation du recrutement, IA RH, gestion des talents et culture digitale. Un forum incontournable pour les décideurs RH européens.