Fondé en 2005, en Roumanie par Daniel Dines et Marius Tirca, UIpath est désormais basée à New York et fait face à sa concurrente de San José Automation Anywhere. Depuis sa création UIPath a réuni plus de 1,2 milliards de dollars de financement pour une valorisation qui dépasse les 10,2 milliards de dollars.

Parmi ses actionnaires UIPath compte des fonds d’investissement comme Accel, IVP, Madrona Venture Group, Tiger Global Management, Tencent, Wellington Partners ou encore Sequoia Capital.

UIPath se développe sur le modèle de l’hypercroissance et vient de réaliser deux acquisitions avec Process Gold et Stepshot en 2019 pour renforcer ses activités.

« Nous créons un avenir où les collaborateurs de chaque organisation seront en mesure d’automatiser des tâches fastidieuses et chronophages, permettant un recentrage du travail sur la résolution de problématiques nécessitant créativité et réflexion », déclare Daniel Dines, co-fondateur et PDG

UIPath annonce accompagner plus de 7000 clients dans 40 pays, dont Schneider Electric, PWC, SNCF Réseau, Manpower.

UIPath a développé de nombreux partenariats technologiques avec Alteryx, AWS, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP, Citrix, ou encore Docusign

De nombreux acteurs peuvent déployer les solutions proposées par UIPath : Cap Gemini, Cognizant, Deloitte, PWC, Accenture, Sopra Steria, ou encore Infosys.

UiPath : les données clés

Fondateurs : Daniel Dines et Marius Tirca

Création : 2005

Siège social : New York

Activité : logiciels d’automatisation de processus par la robotique

Financement : plus de 400 millions de dollars