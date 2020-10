Automation Anywhere

Fondé en 2003 par Ankur Kothari, Mihir Shukla, Neeti Mehta, Automation Anywhere développe des solutions RPA (Robotic Process Automation) associées à des outils d’intelligence artificielle pour développer des modèles d’automatismes de plus en plus sophistiqués.

Parmi ses près de 3 500 clients dans 90 pays: LinkedIn, MasterCard ou encore Comcast. L’entreprise compte aujourd’hui près de 1 750 employés, répartis dans 20 bureaux aux Etats-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et au Japon

Automation Anywhere a développé de nombreux partenariats technologiques avec AWS, BMC, Citrix, Google Cloud Platform, IBM, Microsoft, MuleSoft, Oracle, Salesforce, SAP, Totus, Workday.

De nombreux acteurs peuvent déployer les solutions proposées par Automation Anywhere: Accenture, Accubits, Avanade, Cognizant, Deloitte, EY, IBM, KPMG, Infosys, PWC ou encore T-Systems.

Fondateurs: Ankur Kothari, Mihir Shukla, Neeti Mehta, Rushabh Parmani

Création: 2003

Siège social: San José (Californie)

Activité: logiciels d’automatisation de processus par la robotique

Financement: 840 millions de dollars (le dernier en série B)

Investisseurs: Salesforce Ventures, Workday Ventures, Softbank, Vision Fund, Goldman Sachs, New Enterprise Associate, General Atlantic