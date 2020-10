Véritable challenger, Zapier aborde le marché de la RPA non plus coté entreprise, mais sur le plan de l’utilisateur, celui qui veut automatiser les traitements d’informations qu’il doit gérer. La solution a rencontré un vif succès auprès des startups qui ont trouvé la boite à outils pour convertir, gérer des données opérées sur de multiples plateformes et les rendre interopérables simplement, sans code.

Zapier s’est financé à hauteur de 2,7 millions de dollars ce qui peut paraitre dérisoire face à ses concurrents auprès de YCombinator et Bessemer Ventures

Zapier compte de nombreux clients startups, conquis par la simplicité d’utilisation de la solution et son coût raisonnable.

Fondateurs: Bryan Helmig, Mike Knoop, Wade Foster

Création: 2011

Siège social: San Francisco

Activité: logiciels d’automatisation de processus par la robotique

Financement: 2,7 millions de dollars

Investisseurs: YCombinator, Bessemer Ventures, Threshold, Zillionize Angel