Vaccination: Doctolib prévoit plus d’un million d’injections pendant le pont de l’Ascension

Plus d’un million de doses de vaccin anti-Covid seront injectées pendant le pont de l’Ascension, a affirmé mardi le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, qui prévoit toujours que l’objectif des 20 millions de primo-vaccinés sera atteint le 17 mai. « Il y aura probablement plus d’un million d’injections pendant le pont de l’Ascension », a-t-il déclaré lors d’une visioconférence de presse, dénombrant « déjà 200 000 rendez-vous jeudi, 350 000 vendredi, 200 000 samedi et 100 000 dimanche » sur Doctolib, principale plateforme de réservation pour la vaccination contre le Covid-19.

Un chiffre qui «va augmenter»

« Ce chiffre va augmenter au fur et à mesure de la semaine », a-t-il ajouté, annonçant l’ouverture ce mardi, « avec une journée d’avance » sur le calendrier prévu, de la prise de rendez-vous « le jour même ou le lendemain » pour tous les adultes, là où des créneaux restent disponibles. Cela représente environ 20 000 rendez-vous par jour « dans une cinquantaine de centres » de vaccination, situés « majoritairement dans les grandes villes », a-t-il précisé. Le rythme des injections va cependant ralentir durant le pont de l’Ascension, « où on vaccinera quand même moins qu’un jour normal », a reconnu M. Niox-Chateau, prédisant « un nouveau record » quotidien ce mardi avec plus de 620 000 doses administrées.

L’objectif fixé par le gouvernement de 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose au 15 mai sera sans doute atteint avec un peu de retard, « probablement le 17 mai », a-t-il redit – le ministère de la Santé en recensait plus de 18,1 millions lundi soir. La cible de 50% de la population française, soit 34 millions de personnes, reste selon lui atteignable d’ici au 29 juin, à condition de « passer à 800 000 injections par jour », ce qui serait possible grâce à une nouvelle augmentation des livraisons de vaccins Pfizer, attendue en juin.