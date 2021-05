SEO Square : 2 jours de conférences pour faire du SEO votre premier levier de croissance !

Semji, plateforme SaaS SEO et Content Marketing, s’est associée avec SEMRush, Myposeo, Oncrawl et plusieurs autres partenaires pour organiser le SEO Square, le 18 et 19 mai prochain. Deux jours complets de webinaires sur le thème du SEO et de ses avantages pour les entreprises. Entièrement en ligne et gratuit, l’événement s’adresse à tous les responsables SEO, marketing et dirigeants d’entreprises afin de les aider à utiliser au mieux le référencement dans leur stratégie de croissance.

Le SEO Square: 2 jours de webinaires pour une seconde édition très attendue.

Événement web lancé en 2020, le SEO Square est la rencontre d’experts du SEO et d’entreprises autour de différentes problématiques liées au référencement naturel. Organisé par l’entreprise Semji, en partenariat avec plusieurs autres entreprises comme SEMrush, Oncrawl, Myposeo, Keyrus ou encore Germinal, l’événement est 100 % gratuit et 100 % en ligne. Durant 2 jours, les participants peuvent assister à 14 conférences thématiques animées par des experts en référencement naturel et marketing digital.

L’objectif premier du SEO Square est donc d’apporter un soutien technique et stratégique aux entreprises qui se trouvent confrontées à différentes problématiques de croissance ou de maintien de leur activité. C’est un moyen d’inciter les responsables et directeurs marketing, mais aussi les dirigeants d’entreprises à prendre le temps de réfléchir à leur stratégie, en dehors de la frénésie ambiante.

Des experts SEO et Content Marketing de renom à la rescousse des entreprises

Le SEO Square propose ainsi des conférences animées par des professionnels faisant partie des meilleurs spécialistes du SEO. Parmi ces derniers figurent :

Olivier Andrieu : véritable star du référencement naturel, Olivier Andrieu est l’un des pionniers de l’optimisation pour les moteurs de recherche en France. Consultant indépendant depuis 1996, il a également écrit de nombreux ouvrages de référence sur le SEO. Fondateur de la société Abondance, Olivier Andrieu a été élu, en 2013, meilleur référenceur français par le Journal du Net.

Olivier Andrieu répondra aux questions des participants lors d’une session dédiée aux mythes du SEO.

Jason Barnard : Jason Barnard fait également partie des grandes figures du référencement naturel. Consultant en marketing numérique pour Kalicube et spécialisé dans les SERPs de marque, il bénéficie d’une expérience de plus 20 ans. Il contribue régulièrement à diverses publications telles que Search Engine Journal et Search Engine Land et anime régulièrement des conférences et des podcasts sur le SEO

Jason Barnard animera en tant qu’expert SEO la table ronde sur le thème “Tenir bon et préparer l’après.”

Nina Ramen : Nina Ramen travaille pour la société Germinal et est spécialisée en copywriting ou rédaction web. Spécialiste dans l’art du contenu qui fait mouche, elle a développé un certain nombre de techniques permettant d’améliorer la conversion grâce aux contenus. Elle délivre régulièrement ses conseils en rédaction lors de sessions de formation.

Nina Ramen interviendra lors du webinaire “Copywriting : entrer dans la tête de vos clients”

Vincent Terrasi : considéré comme le pionnier du référencement de données en France, Vincent Terrasi possède plus de 15 ans d’expérience dans le développement de produits. Il réalise ses propres sites web avant de devenir responsable Data chez OVH et Product Owner chez M6. C’est également un passionné de l’enseignement de la science des données et de l’intelligence artificielle.

Vincent Terrasi animera le webinaire “Du SEO prédictif au SEO prescriptif”.

Lydia Arzour : Consultante SEO depuis plus de 8 ans, Lydia Arzour travaille dans le web et le marketing digital depuis 2002. Elle est spécialisée à la fois en référencement naturel et payant et conseille les entreprises dans leur stratégie de Growth Marketing.

Lydia Arzour interviendra dans le cadre du webinaire “Pourquoi le content Marketing est essentiel à votre stratégie SEO ?”

Nicolas Nguyen : Co-fondateur de Reputation VIP puis de Semji, Nicolas Nguyen est expert en référencement naturel depuis plus de 10 ans. Il a travaillé sur les problématiques d’e-réputation des entreprises avant se spécialiser dans le content marketing. En 2010, il remporte le concours « SEOtons » face à une centaine de professionnels.

Nicolas Nguyen animera le webinaire “Content Factory : comment décupler votre trafic SEO grâce au content refresh”.

Julien Jimenez : Autodidacte du SEO, Julien crée, en 2010, Korleon’Biz, société spécialisée dans le SEO dans laquelle il intervient en tant que consultant. En 2018, il élargit son champ d’action en créant Nextlevel.link, un outil de netlinking qui permet l’achat de liens dans des publications référencées sur Google.

Julien Jimenez interviendra lors du webinaire “Passez au NextLever avec Semji”

À noter également que de nombreux autres experts issus des entreprises partenaires participent à l’événement.

Des outils concrets pour répondre aux enjeux du digital

Le SEO Square possède des objectifs ambitieux. En outre, l’événement propose de formuler un ensemble de bonnes pratiques en SEO et de les actualiser par rapport aux dernières évolutions dans le domaine. Les webinaires ont également pour vocation de donner une vue d’ensemble sur le référencement naturel et de permettre aux participants d’élaborer une stratégie pérenne basée sur une feuille de route concrète.

C’est en comprenant davantage les enjeux du SEO en 2021 que les participants pourront :

adapter leur stratégie digitale,

trouver de nouvelles pistes de croissance,

arbitrer plus facilement chacune de leurs actions et combiner le référencement naturel avec d’autres outils.

Programme et inscription à l’événement

SEO Square se déroule sur deux journées complètes, du 18 au 19 mai, de 9h15 à 17h20.

Les webinaires seront diffusés par livestorm. Une simple inscription suffit pour participer à l’événement.

Semji, organisateur du SEO Square

Semji est une entreprise spécialisée en Content Marketing et qui propose une plateforme SaaS d’aide à la production et à l’optimisation des contenus. Elle permet ainsi aux entreprises d’améliorer leur visibilité en augmentant la performance de ces derniers.