Vestiaire Collective lève 178 millions d’euros auprès du groupe de luxe Kering et Tiger Global Management

Le mode de seconde main ne cesse de gagner du terrain et Vestiaire Collective entend bien tirer son épingle du jeu sur le segment du haut de gamme. Alors que le marché de la seconde main devrait peser plus de 60 milliards de dollars à l’horizon 2025, l’entreprise française Vestiaire Collective, qui développe un site de vente en ligne de vêtements de luxe d’occasion, vient de boucler un tour de table de 178 millions d’euros auprès de Kering, le groupe de luxe du milliardaire français François-Henri Pinault qui s’offre une participation d’environ 5% au capital de la société, et du fonds américain Tiger Global Management.

Les actionnaires historiques, à savoir Korelya Capital, le fonds d’investissement de Fleur Pellerin, Bpifrance (Large Venture), Condé Nast, Eurazeo, Luxury Tech Fund ou encore Vitruvian Partners, ont également remis au pot à l’occasion de cette opération. Celle-ci intervient moins d’un an après une levée de 59 millions d’euros , réalisée en pleine crise du coronavirus, qui a considérablement dopé l’e-commerce ainsi que la mode de seconde main. Ce n’est ainsi pas un hasard si Vestiaire Collective, qui devient une licorne avec ce nouveau tour de table conséquent, a vu en 2029 le volume de transactions sur la plateforme augmenter de plus de 100 % par rapport à l’année précédente. Dans le même temps, la société a enregistré 90% de membres supplémentaires l’an passé.