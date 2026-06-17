VivaTech, France Quantum, Eurosatory : les nouveaux réflexes cyber à adopter pour éviter le piratage

Salons, conférences, déplacements : comment limiter les risques de piratage

VivaTech, France Quantum, eurosatory, G7, grands sommets économiques, conférences IA, forums investisseurs : les événements professionnels concentrent désormais, en quelques jours, ce que les attaquants recherchent le plus, des identités qualifiées, des terminaux connectés, des données sensibles et des conversations stratégiques.

L’enjeu n’est plus seulement technique, mais organisationnel, comportemental et parfois géopolitique. À mesure que les salons technologiques deviennent des vitrines de souveraineté, d’intelligence artificielle, de cybersécurité, de défense ou de quantique, ils attirent aussi des acteurs dont l’objectif n’est pas de networker, mais d’observer, collecter, piéger ou préparer une attaque différée.

L’événement, angle mort persistant de la cybersécurité

Dans un salon, les repères habituels disparaissent, le visiteur quitte un environnement de travail maîtrisé pour évoluer dans un espace temporaire, dense, hybride et fortement connecté. Wi-Fi ouverts, QR codes, badges intelligents, applications événementielles, bornes de recharge, démonstrations produits, échanges de fichiers, invitations LinkedIn et messages post-événement élargissent brutalement la surface d’attaque.

Le biais reste le même : l’événement est perçu comme un espace social, alors qu’il constitue, du point de vue cyber, un environnement non fiable par défaut.

Cette réalité prend une dimension particulière en 2026. VivaTech met explicitement en avant les thématiques cybersécurité, défense, IA et technologies critiques. France Quantum s’inscrit, de son côté, dans un moment où la France accélère sur les technologies quantiques et où l’ANSSI prépare la transition vers des produits de sécurité résistants aux attaques quantiques. Les salons ne sont plus seulement des lieux de démonstration. Ils deviennent des espaces d’exposition stratégique.

Le Wi-Fi public, premier point d’exposition

La majorité des risques commence par un geste banal : se connecter. Un réseau de salon, même officiel, reste une infrastructure que le visiteur ne contrôle pas. Le danger ne relève pas nécessairement d’une opération sophistiquée. Il peut s’agir d’un faux réseau imitant le nom de l’événement, d’une interception opportuniste ou d’une récupération de sessions actives.

La règle doit être simple, privilégier le partage de connexion mobile, éviter toute opération sensible sur un réseau public, désactiver la connexion automatique aux Wi-Fi connus, recourir à un VPN professionnel lorsque la connexion est incontournable et vérifier précisément le nom du réseau auprès de l’organisateur.

Dans un contexte VivaTech, France Quantum ou Eurosatory un réseau baptisé « official guest » ne doit jamais suffire à créer la confiance.

Terminaux personnels : le facteur humain reste central

Le smartphone est souvent le véritable coffre-fort du participant : emails, messageries chiffrées, accès bancaires, authentification multifacteur, documents confidentiels, contacts investisseurs, agenda, notes de réunion. Sa compromission vaut parfois davantage que celle d’un ordinateur.

Avant un déplacement sensible, les bonnes pratiques restent simples : mettre à jour les systèmes, réduire le nombre d’applications installées, activer le chiffrement, l’effacement à distance et l’authentification forte, limiter les documents stockés localement et éviter les comptes administrateurs sur les appareils utilisés en déplacement.

Pour les profils exposés, dirigeants, journalistes, fonds, industriels, acteurs du quantique, de l’IA ou de la défense, l’usage d’un terminal dédié aux salons internationaux n’est plus une précaution excessive. C’est une mesure de réduction du risque.

Bornes USB, câbles et recharge : ne jamais brancher par réflexe

Dans un environnement dense, un téléphone déchargé devient un point de faiblesse. Les bornes USB publiques et les câbles inconnus doivent être évités. Le risque de compromission par recharge reste moins fréquent que le phishing, mais la règle opérationnelle est claire : ne pas brancher un terminal sensible sur un équipement non maîtrisé.

Une batterie externe, un chargeur personnel et un câble sans transfert de données suffisent à éliminer une partie du risque.

QR codes, liens courts et supports physiques : l’ingénierie sociale industrialisée

Les événements professionnels ont banalisé le QR code. Programme, inscription, prise de contact, téléchargement de livre blanc, accès à une démo, participation à un jeu concours : tout passe désormais par un scan.

Cette commodité ouvre un terrain idéal au phishing. Un QR code remplacé sur un stand, ajouté sur une affiche ou envoyé après une rencontre peut rediriger vers une fausse page Microsoft, LinkedIn, Google Workspace ou vers un faux portail d’événement.

Le principe doit être constant : vérifier l’URL avant de saisir un identifiant, éviter les liens courts non contextualisés, ne jamais brancher une clé USB promotionnelle et télécharger les documents depuis les sites officiels plutôt que depuis des supports remis sur place.

Identités, badges et exposition différée

Un salon expose autant les personnes que les machines. Badges, photos, prises de parole, publications LinkedIn, annonces de rendez-vous, selfies devant les stands, listes de participants et communiqués de presse créent un matériau exploitable.

L’attaque ne survient pas toujours pendant l’événement. Elle intervient souvent après, lorsque l’attention retombe : faux message d’un organisateur, fausse invitation investisseur, faux partage de photos, demande de document, relance commerciale piégée, usurpation d’un contact rencontré sur place.

Les réflexes à adopter sont connus : activer l’authentification multifacteur, limiter les comptes accessibles depuis les appareils mobiles, supprimer les réseaux Wi-Fi enregistrés au retour, surveiller les connexions inhabituelles et renforcer la vigilance sur les emails reçus dans les jours qui suivent.

Conversations ouvertes et écrans visibles : la fuite la plus simple

La cybersécurité événementielle ne se limite pas aux malwares. Elle commence souvent par ce qui est dit, affiché ou photographié.

Dans les lounges, files d’attente, taxis, halls d’hôtel et espaces presse, les discussions sur une levée de fonds, une acquisition, un partenariat industriel, un prototype quantique, une architecture cloud ou une feuille de route IA peuvent être collectées sans intrusion technique.

Un écran visible, un document imprimé, une note ouverte, une conversation trop précise ou une fonction affichée sur un badge suffisent à reconstituer un contexte. Dans les secteurs sensibles, la discrétion n’est pas une posture. C’est une mesure de sécurité.

Quantique, IA, défense : les profils les plus exposés

Les événements consacrés à l’IA, au quantique, aux semi-conducteurs, au cloud, à la cybersécurité ou à la défense concentrent des acteurs particulièrement attractifs : startups deeptech, laboratoires, industriels, fonds spécialisés, administrations, grands comptes et fournisseurs d’infrastructures critiques.

Le risque dépasse alors la cybercriminalité opportuniste. Il touche à l’espionnage économique, à la collecte de renseignement technologique et à la préparation d’attaques futures.

L’actualité quantique le rappelle, la menace ne se limite pas aux systèmes actuels. La logique dite « collecter maintenant, déchiffrer plus tard » transforme certaines données chiffrées en actifs vulnérables à horizon long. Dans ce contexte, les salons spécialisés ne sont pas seulement des vitrines industrielles. Ils deviennent des points d’observation privilégiés.

Une discipline professionnelle

Le déplacement professionnel doit désormais être traité comme une situation cyber spécifique. Avant l’événement, il faut réduire les données emportées. Pendant l’événement, limiter les connexions et les gestes automatiques. Après l’événement, surveiller les signaux faibles et nettoyer les accès temporaires.

La bonne posture n’est ni la paranoïa ni l’entrave permanente. Elle tient en une règle, se comporter comme dans un environnement non fiable par défaut.