Voiture électrique: Renault s’allie à la startup allemande Betteries pour recycler ses batteries

Le constructeur automobile Renault va s’associer à Betteries, une start-up allemande spécialisée dans le recyclage des batteries de voitures électriques, a-t-il annoncé mercredi, présentant également les modèles qui succèderont à sa Twizy, petit véhicule réservé à la location. Mobilize, la filiale de Renault spécialisée dans les voitures électriques destinées à la location, a conclu un « partenariat industriel avec la start-up allemande Betteries », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié à l’occasion du salon VivaTech, rendez-vous annuel parisien des start-up.

Générateurs électriques transportables

L’allemand récupère des batteries issues de véhicules électriques et s’en sert pour élaborer des générateurs électriques transportables qui peuvent servir à de multiples usages, comme sur des chantiers de constructions ou dans des « food trucks ». À la même occasion, Mobilize a présenté trois modèles de voitures électriques -Duo, Bento et Hippo- dont les deux premiers, à deux places, occuperont le créneau de l’actuelle Twizy, un mini-véhicule électrique destiné à la location.

Enfin, le groupe a annonce un projet sur l’Île d’Yeu, qui visera à accompagner la mise en place d’un réseau de véhicules électriques sur l’île. Ce projet auquel contribuent aussi EDF, via sa filiale Enedis, et la start-up Qovoltis doit notamment « évaluer les besoins et développer un plan pour la mise en place d’infrastructures de recharge innovantes ».