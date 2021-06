[Silicon Carne] Tout comprendre au « metaverse », un monde virtuel fictif qui fascine

Aux États-Unis, une étude récente a montré que chaque adulte passait en moyenne 11 heures par jour à interagir avec les médias numériques et depuis quelques années, on voit apparaitre des mondes virtuels de plus en plus immersifs où nous prenons la forme d’avatars, des représentations numériques de nous-mêmes, plus ou mois fidèles.

Le roman de science-fiction Ready Player One d’Ernest Cline, paru en 2011 et adapté au cinéma en 2018 par Steven Spielberg, ressemble du coup de plus en plus à un roman d’anticipation.

Alors, si nous sommes devenus des avatars, il convient de se poser quelques questions : Pourquoi cherchons nous à fuir la réalité ? Qu’est-ce que cela signifie de prendre une forme numérique ? Et comment cette identité numérique modifie-t-elle notre perception de nous-mêmes et des autres ?

Invités :