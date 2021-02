Voitures autonomes: après Hyundai, Nissan dément être en discussions avec Apple

Le japonais Nissan a démenti lundi être en discussions avec le géant technologique américain Apple, qui envisagerait de raviver son ancien projet de véhicule électrique et autonome, au grand dam de certains investisseurs à Tokyo qui espéraient un tel partenariat. « Nous ne sommes pas en discussions avec Apple. Mais Nissan est toujours ouvert à explorer des collaborations et des partenariats pour accélérer la transformation industrielle », selon une déclaration du groupe transmise à l’AFP.

Avec Apple, «vous donnez votre âme et vos marges»

Pionnier des véhicules électriques avec la Leaf, s’apprêtant à lancer cette année son crossover électrique Ariya et disposant d’un système d’assistance à la conduite (ProPilot), Nissan était l’un des noms qui circulaient le plus sur les marchés pour s’allier avec Apple. Les deux groupes s’étaient parlés récemment selon le Financial Times, mais les négociations ont tourné court parce que le groupe américain aurait souhaité effacer la marque de son partenaire industriel au profit de la sienne. « Quand vous faites un objet sous la marque Apple, vous donnez votre âme, et vos marges à Apple », a lancé une source proche de Nissan interrogée lundi par l’AFP.

« Donner à Apple le meilleur de nous-mêmes, cela n’aurait aucun intérêt. Il faut le donner sous la marque Nissan », a ajouté cette source. « Nous n’avons pas besoin d’Apple pour vendre nos voitures ». Les investisseurs appréciaient toutefois moins cette fierté: le titre Nissan a fini en net repli lundi à la Bourse de Tokyo (-2,83% à 609,9 yens), à rebours d’un indice vedette Nikkei en pleine forme (+1,91% à 30.084,15 points). Lundi dernier, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai avait lui aussi démenti des informations de presse selon lesquelles sa filiale Kia était proche d’un accord avec Apple sur un projet commun de voiture électrique autonome.