Investissements : priorité donnée aux scale-up, quel impact pour les jeunes startups ? 

En 2020, 2/3 des investissements ont été réalisés auprès d’entreprises de plus de cinq ans, d’après le baromètre publié par le cabinet In Extenso Innovation Croissance sur les tendances du capital-risque en 2020. « Les fonds d’investissement ont fait des choix en finançant surtout des start-up déjà bien avancées et matures », confirme à notre micro Patricia Braun, présidente du cabinet In Extenso Innovation Croissance.

Un choix notamment lié à la crise du coronavirus qui a poussé les investisseurs à soutenir les entreprises de leur portefeuille d’investissement pour traverser la crise. « Il faudra être attentif aux implications de ce choix pour les entreprises en amorçage qui ont également besoin de fonds pour se lancer », reconnait-elle.

Une priorité qui se ressent également dans les montants levés. Le recul des montants levés est reste encadré cette année avec une baisse de 10% mais le ticket moyen a augmenté de 6% par rapport à 2019. « La tendance se poursuit sur l’investissement de montants importants », met en avant Patricia Braun.

L’écosystème a tout de même connu un recul significatif du nombre de ses opérations (-20%) avec 686 levées de fonds réparties sur l’année mais l’année 2019 avait été exceptionnelle en termes de montants levés et d’opérations.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir :

La crise du coronavirus a agi comme un révélateur du potentiel des secteurs à fort impact, et Founders Future compte bien s’en faire l’écho. Dans ce sens, le venture studio de Marc Menasé annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau véhicule d’investissement de 50 millions d’euros. 40% du montant total, soit près de 20 millions d’euros, ont déjà été levés. A terme, l’enveloppe totale pourrait atteindre jusqu’à 80 millions d’euros.

Avec ce nouveau véhicule, Founders Future, dont la structure combine start-up studio et fonds d’investissement, prévoit d’investir dans des start-up opérant dans des secteurs qui caractérisent la «Tech for Good», à l’image de l’économie circulaire, les nouveaux modèles de production, le futur du packaging et de la livraison, la mobilité durable ou encore les biomatériaux. Marc Menasé, fondateur et CEO de Founders Future, nous dévoile les enjeux derrière cette nouvelle enveloppe d’investissement… Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Les événements à ne pas manquer :

Retrouvez de nombreux évènements dans l’agenda FrenchWeb.

Ils recrutent: