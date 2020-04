VTC: avalé par sa maison-mère allemande, Kapten devient Free Now

La marque Kapten, plateforme de VTC filiale de Free Now, va disparaitre dès cette année, absorbée par sa maison-mère allemande, qui prévoit de supprimer des emplois en Europe alors que ses difficultés financières se sont aggravées avec le Covid-19.

« Free Now a décidé d’accélérer le processus de fusion avec Kapten« , anciennement Chauffeur Privé, qui opère en France, au Royaume-Uni, au Portugal et en Suisse. Kapten sera intégré dans Free Now dès cet été au Portugal, et au cours de « cette année » ailleurs.

« La crise à venir vient davantage fragiliser notre modèle économique«

Alors que son chiffre d’affaires a plus que doublé en 2019, le groupe continue de perdre de l’argent, explique l’entreprise, détenue conjointement par les constructeurs automobiles allemands Daimler et BMW. En même temps, « la crise à venir vient davantage fragiliser notre modèle économique« , selon Marc Berg, patron de Free Now, cité dans un communiqué.

« Les défis impliqués par le Covid-19 rendent plus indispensable encore que par le passé la recherche d’un équilibre financier. » L’activité du groupe a baissé « de l’ordre de 90% dans tous les marchés » en raison de la pandémie de coronavirus, explique Free Now.

Au moins une centaine de licenciements en Allemagne

Free Now va lancer un « plan de restructuration à l’échelle européenne visant à réduire les coûts« , qui aura des « conséquences sur l’emploi« , selon le communiqué, qui ne donne pas de chiffres. Pour l’Allemagne, où une partie des effectifs est au chômage partiel depuis début avril, « un nombre bas à trois chiffres » – soit au moins une centaine – d’emplois seront supprimés, a indiqué M. Berg, utilisant une formulation courante en Allemagne pour donner des ordres de grandeurs.

Daimler et BMW ont annoncé en mars 2018 la mise en commun de leurs services de mobilité, notamment l’autopartage (Car2Go et DriveNow) et plusieurs plateformes pour la commande de taxis ou de voitures avec chauffeurs (mytaxi, Kapten, Clever Taxi). Longtemps considéré comme source prometteuse de revenus pour les groupes automobiles alors que de plus en plus de personnes habitant en ville tournent le dos aux voitures individuelles, le marché reste encore difficile et peu ou pas profitable.