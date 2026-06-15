WANIWANI lève 8 millions de dollars : après les comparateurs, les agents IA ouvrent une nouvelle bataille de l’intermédiation

La startup Waniwani vient de lever 8 millions de dollars auprès de Seedcamp, Redstone, Plug & Play et plusieurs business angels afin de développer ce qu’elle présente comme une infrastructure de revenus et de conformité pour la distribution agentique de services financiers. Derrière ce tour de table relativement modeste se cache pourtant une ambition beaucoup plus vaste. L’entreprise ne cherche pas à construire un nouvel agent conversationnel. Elle parie sur l’émergence d’un nouveau canal de distribution dans lequel les décisions d’achat ne sont plus prises directement par les consommateurs mais de plus en plus influencées, préparées ou exécutées par des systèmes d’intelligence artificielle.

Depuis l’apparition du web commercial, chaque grande évolution technologique a donné naissance à une nouvelle génération d’intermédiaires. Les moteurs de recherche ont capturé l’accès à l’information. Les marketplaces ont capturé l’accès aux produits. Les plateformes ont capturé l’accès aux audiences. Les agents IA pourraient désormais chercher à capturer l’accès à la décision.

Pendant longtemps, le numérique a été présenté comme un outil de désintermédiation. La réalité a souvent été différente, Internet n’a pas supprimé les intermédiaires, mais les a déplacés. Les agences de voyage ont laissé place à Booking, les petites annonces à Leboncoin, les courtiers traditionnels à des comparateurs spécialisés. Dans chaque cas, la valeur s’est progressivement concentrée entre les mains des acteurs capables d’organiser la rencontre entre l’offre et la demande.

Les services financiers illustrent parfaitement cette évolution. Les assureurs, banques et sociétés de crédit ont vu apparaître au fil des années une multitude d’intermédiaires numériques chargés d’orienter les choix des consommateurs. Comparateurs, courtiers en ligne, agrégateurs et plateformes d’affiliation sont devenus des acteurs incontournables de la distribution. Leur rôle repose sur une promesse simple : simplifier une décision complexe.

C’est précisément sur ce terrain que les agents IA commencent à apparaître. Lorsqu’un utilisateur demande aujourd’hui à ChatGPT ou à Claude de lui expliquer les différences entre plusieurs assurances, d’identifier le meilleur logiciel de comptabilité ou de comparer différentes offres de crédit, il délègue déjà une partie de son processus de décision. Les capacités restent imparfaites et les transactions demeurent encore largement exécutées ailleurs. Mais la logique économique est déjà visible. Plus les agents deviendront capables de comprendre les besoins des utilisateurs, de comparer les offres disponibles et d’accompagner une transaction, plus ils occuperont une position centrale dans la chaîne de valeur.

Pendant vingt ans, les entreprises ont appris à optimiser leur visibilité pour les moteurs de recherche. Une part croissante de leurs budgets marketing a été consacrée au référencement, à la publicité et à l’acquisition de trafic, hors dans un environnement agentique, il ne s’agit plus seulement d’être visible, mais d’être recommandé.

La conséquence pourrait être particulièrement importante pour les intermédiaires traditionnels. La proposition de valeur historique d’un comparateur consiste à agréger des informations, comparer des offres et guider un choix. Ce sont précisément les tâches que les modèles d’intelligence artificielle deviennent capables d’exécuter à grande échelle. Si un agent conversationnel peut analyser des centaines d’offres d’assurance, filtrer les plus pertinentes et présenter directement une recommandation personnalisée, la place occupée aujourd’hui par certains comparateurs pourrait être fragilisée.

Cette évolution explique l’émergence d’une nouvelle catégorie d’entreprises dont Waniwani constitue l’un des premiers représentants, avec pour objectif de devenir l’infrastructure qui permettra aux entreprises d’exister dans ces nouveaux environnements de distribution.

Concrètement, cela signifie rendre des produits accessibles aux agents, gérer les contraintes réglementaires, assurer la traçabilité des recommandations, attribuer les revenus et mesurer les performances commerciales. Une fonction qui rappelle par certains aspects le rôle joué par Salesforce dans la gestion de la relation client ou Stripe dans les paiements, mais appliquée cette fois à la distribution pilotée par des systèmes d’intelligence artificielle.

Le choix des services financiers comme premier marché n’a rien d’un hasard. Assurance, crédit et immobilier réunissent plusieurs caractéristiques particulièrement attractives : des produits complexes, des commissions élevées, une réglementation importante et des cycles de décision relativement longs. Chaque recommandation peut générer une valeur économique significative. Chaque erreur peut également avoir des conséquences réglementaires majeures. Ces secteurs constituent donc un laboratoire idéal pour expérimenter les premiers modèles de distribution agentique.

Mais l’enjeu dépasse largement la finance, les mêmes mécanismes pourraient progressivement s’étendre au logiciel B2B, au recrutement, aux services juridiques, aux services à domicile ou encore à la santé. Partout où une décision nécessite aujourd’hui une phase de qualification, de comparaison ou de recommandation, les agents IA peuvent potentiellement s’insérer dans la chaîne de valeur.

La question devient alors moins technologique qu’économique. Qui contrôlera demain ces nouveaux points de passage ? Les laboratoires comme OpenAI ou Anthropic ? Une nouvelle génération d’infrastructures spécialisées ? Les comparateurs historiques qui réussiront leur transition ? Ou les fournisseurs eux-mêmes qui chercheront à maintenir une relation directe avec leurs clients ?